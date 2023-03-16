Інженери з України розроблятимуть програмне забезпечення для автомобілів майбутнього
Українські інженери візьмуть участь у створенні автомобілів наступного покоління, які залежатимуть від програмного забезпечення. У ці моделі впровадять передові технології та інноваційні рішення.
Концерн Stellantis розширив партнерство з українською компанією щодо розробки програмного забезпечення GlobalLogic. Про це розповіли на сайті компанії.
У концерн Stellantis входить понад 15 великих автомобільних брендів, серед яких Dodge, Jeep, Fiat, Citroen, Peugeot, Opel, Alfa Romeo та Maserati. Усі вони оснащуються передовими технологіями.
GlobalLogic в основному працюватиме над розробкою рішень для платформ SDV. Завдяки їм автомобілі можуть постійно модернізуватися протягом усього життєвого циклу та запам'ятовувати переваги своїх власників.
До планів компаній входить створення автомобілів наступного покоління, які залежатимуть від програмного забезпечення. Вони запропонують покращений досвід водіння й технічного обслуговування.
Stellantis мають намір впровадити деякі напрацювання GlobalLogic і в сучасні автомобілі. Це допоможе моделям, які зараз випускаються, зберігати свою актуальність довше.
Раніше Фокус писав, що на виставці CES 2023 компанія Chrysler представила концепцію майбутнього кокпіта, який отримав назву Synthesis.