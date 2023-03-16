Інженери з України розроблятимуть програмне забезпечення для автомобілів майбутнього

Українські інженери візьмуть участь у створенні автомобілів наступного покоління, які залежатимуть від програмного забезпечення. У ці моделі впровадять передові технології та інноваційні рішення.

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Концерн Stellantis розширив партнерство з українською компанією щодо розробки програмного забезпечення GlobalLogic. Про це розповіли на сайті компанії.

У концерн Stellantis входить понад 15 великих автомобільних брендів, серед яких Dodge, Jeep, Fiat, Citroen, Peugeot, Opel, Alfa Romeo та Maserati. Усі вони оснащуються передовими технологіями.

GlobalLogic в основному працюватиме над розробкою рішень для платформ SDV. Завдяки їм автомобілі можуть постійно модернізуватися протягом усього життєвого циклу та запам'ятовувати переваги своїх власників.

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До планів компаній входить створення автомобілів наступного покоління, які залежатимуть від програмного забезпечення. Вони запропонують покращений досвід водіння й технічного обслуговування.

Stellantis мають намір впровадити деякі напрацювання GlobalLogic і в сучасні автомобілі. Це допоможе моделям, які зараз випускаються, зберігати свою актуальність довше.

Раніше Фокус писав, що на виставці CES 2023 компанія Chrysler представила концепцію майбутнього кокпіта, який отримав назву Synthesis.