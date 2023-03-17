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Авто

Названы самые популярные автомобили в разных регионах Украины

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Фото: Volkswagen | Volkswagen ID.4 постепенно набирает популярность на рынке новых авто в Украине

Во многих регионах украинцы отдают предпочтение новым кроссоверам. На некоторых региональных рынках популярность набирают электромобили.

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Эксперты назвали самые продаваемые новые автомобили на крупнейших региональных рынках Украины. Об этом сообщили в ассоциации Укравтопром.

За первые два месяца 2023 года самым крупным региональным рынком новых автомобилей в Украине остается город Киев. Жители столицы купили около 30% от реализуемых авто с начала года.

Второе место по продажам занимает Днепропетровская область. В этом регионе купили 9,3% от всех новых авто.

На третьем месте расположилась Киевская область (7,4%), а Львовская область заняла четвертую позицию среди региональных рынков (5,7%).

В пятерку лидеров вошла и Одесская область. Там с начала года зарегистрировали 5,6% новых автомобилей в Украине.

Renault Duster Fullscreen
Renault Duster стал самым популярным автомобилем почти на всех региональных рынках Украины
Фото: Renault

Самые популярные новые автомобили в крупнейших регионах Украины:

На всех региональных рынках Украины, кроме Львовской области, бестселлером стал бюджетный кроссовер Renault Duster. Жители Львовщины чаще всего покупали электромобиль Volkswagen ID.4.

В Киеве на втором месте по продажам разместился компактный кроссовер Suzuki Vitara. Также эта модель пользовалась спросом в Киевской и Днепропетровской областях. Премиальный кроссовер BMW X5 занял вторую позицию по количеству проданных новых авто в Одесской области.

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Третье место по продажам в Киеве заняла Skoda Octavia, а в Днепропетровской и Киевской областях — Volkswagen ID.4. Во Львовской области в тройку лидеров вошел премиальный кроссовер Mercedes-Benz GLE, а в Одесской области — Hyundai Venue.

Ранее Фокус писал, что эксперты рассказали, с каким цветом кузова чаще всего покупают самые популярные автомобили в Украине.