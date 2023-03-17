Названы самые популярные автомобили в разных регионах Украины
Во многих регионах украинцы отдают предпочтение новым кроссоверам. На некоторых региональных рынках популярность набирают электромобили.
Эксперты назвали самые продаваемые новые автомобили на крупнейших региональных рынках Украины. Об этом сообщили в ассоциации Укравтопром.
За первые два месяца 2023 года самым крупным региональным рынком новых автомобилей в Украине остается город Киев. Жители столицы купили около 30% от реализуемых авто с начала года.
Второе место по продажам занимает Днепропетровская область. В этом регионе купили 9,3% от всех новых авто.
На третьем месте расположилась Киевская область (7,4%), а Львовская область заняла четвертую позицию среди региональных рынков (5,7%).
В пятерку лидеров вошла и Одесская область. Там с начала года зарегистрировали 5,6% новых автомобилей в Украине.
Самые популярные новые автомобили в крупнейших регионах Украины:
На всех региональных рынках Украины, кроме Львовской области, бестселлером стал бюджетный кроссовер Renault Duster. Жители Львовщины чаще всего покупали электромобиль Volkswagen ID.4.
В Киеве на втором месте по продажам разместился компактный кроссовер Suzuki Vitara. Также эта модель пользовалась спросом в Киевской и Днепропетровской областях. Премиальный кроссовер BMW X5 занял вторую позицию по количеству проданных новых авто в Одесской области.Важно
Третье место по продажам в Киеве заняла Skoda Octavia, а в Днепропетровской и Киевской областях — Volkswagen ID.4. Во Львовской области в тройку лидеров вошел премиальный кроссовер Mercedes-Benz GLE, а в Одесской области — Hyundai Venue.
Ранее Фокус писал, что эксперты рассказали, с каким цветом кузова чаще всего покупают самые популярные автомобили в Украине.