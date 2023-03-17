Названо найпопулярніші автомобілі в різних регіонах України
У багатьох регіонах українці віддають перевагу новим кросоверам. На деяких регіональних ринках популярність набирають електромобілі.
Експерти назвали найпопулярніші нові автомобілі на найбільших регіональних ринках України. Про це повідомили в асоціації Укравтопром.
За перші два місяці 2023 року найбільшим регіональним ринком нових автомобілів в Україні залишається місто Київ. Мешканці столиці купили близько 30% від реалізованих авто з початку року.
Друге місце з продажів займає Дніпропетровська область. У цьому регіоні купили 9,3% від усіх нових авто.
На третьому місці знаходиться Київська область (7,4%), а Львівська область зайняла четверту позицію серед регіональних ринків (5,7%).
До п'ятірки лідерів увійшла й Одеська область. Там з початку року зареєстрували 5,6% від усіх нових автомобілів в Україні.
Найпопулярніші нові автомобілі у найбільших регіонах України:
На всіх регіональних ринках України, окрім Львівщини, бестселером став бюджетний кросовер Renault Duster. Мешканці області найчастіше купували електромобіль Volkswagen ID.4.
У Києві на другому місці з продажів розмістився компактний кросовер Suzuki Vitara. Також ця модель мала попит у Київській та Дніпропетровській областях. Преміальний кросовер BMW X5 зайняв другу позицію щодо кількості проданих нових авто на Одещині.Важливо
Третє місце з продажів у Києві посіла Skoda Octavia, а в Дніпропетровській та Київській областях – Volkswagen ID.4. На Львівщині до трійки лідерів увійшов преміальний кросовер Mercedes-Benz GLE, а на Одещині — Hyundai Venue.
Раніше Фокус писав, що експерти розповіли, з яким кольором кузова найчастіше купують найпопулярніші автомобілі в Україні.