Эксперты назвали ТОП-30 самых безопасных авто 2023 года (фото)
В рейтинг попали только те модели, которые получили пять баллов за безопасность по версии Euro NCAP. Эти модели обеспечивают отличный уровень защиты не только для взрослых пассажиров, но и для детей.
Эксперты назвали самые безопасные современные автомобили в мире, которые можно купить новыми в 2023 году. Рейтинг опубликовали на сайте Autocar.
Европейская организация по безопасности дорожного движения Euro NCAP регулярно проводит краш-тесты автомобилей с 1997 года. Они проверяют, насколько безопасны новые модели для водителя, пассажиров и пешеходов.
Общий рейтинг безопасности каждой модели оценивается по пятибалльной шкале. Для получения лучшего результата автомобиль должен обеспечивать максимальный уровень защиты при столкновениях.
В список вошли только те авто, которые получили пять баллов за безопасность. Все они доступны для покупки в автосалонах.Важно
Самые безопасные новые автомобили 2023 года:
Lexus NX
Lexus NX может похвастаться пятизвездочным рейтингом безопасности NCAP. Модель получила 91% за защиту взрослых пассажиров и 87% за защиту детей. Передовые системы безопасности устанавливается на все комплектации, включая базовую.
Mercedes-Benz C-Class
Mercedes-Benz C-Class стабильно получает пятизвездочный рейтинг безопасности NCAP с 2002 года. Новое поколение модели оснащено активным капотом, который смягчает удар для пешеходов в случае ДТП. Автомобиль получил рейтинг 93% за защиту взрослых пассажиров и 89% за защиту детей.
Cupra Born
Электромобиль Cupra Born получил рейтинг 93% за защиту взрослых пассажиров и 89% за защиту детей. В стандартной комплектации он оснащен множеством систем безопасности, включая адаптивный круиз-контроль, предупреждение о лобовом столкновении с автоматическим торможением, распознавание дорожных знаков и систему оповещения водителя.
Volvo XC40
В Volvo XC40 используются передовые технологии безопасности, таких как автоматическое экстренное торможение, которое замечает пешеходов и крупных животных. Модель набрала 97% за безопасность взрослых пассажиров и 87% за защиту детей.
Kia EV6
Электромобиль Kia EV6 оснащен системой предотвращения столкновений и интеллектуальным круиз-контролем, который автоматически снижает скорость на поворотах. Модель получила рейтинг 90% за защиту взрослых пассажиров и 87% за защиту детей.
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan является образцом для минивэнов по части безопасности. Автомобиль оценили в 90% за защиту взрослых пассажиров и 89% за защиту детей.
Volkswagen Polo
Компактный хэтчбек Volkswagen Polo с 2022 года оснащается системой автономного экстренного торможения, которая работает на более низких скоростях и обнаруживает пешеходов. NCAP присвоили модели рейтинг защиты взрослых пассажиров в 94%, а за защиту детей — 80%.
Volkswagen Taigo
Volkswagen Taigo получил пятизвездочный рейтинг безопасности и показал высокие показатели безопасности для взрослых (94%) и для детей (84%). Уже в стандартной комплектации модель предлагается с системой экстренного торможения, адаптивным круиз-контролем, системой удержания полосы движения и системой помощи в пробках.
Jeep Grand Cherokee
В Jeep утверждают, что новый Grand Cherokee имеет более 110 стандартных функций безопасности, таких как камера кругового обзора, система помощи при столкновении на перекрестке, распознавание дорожных знаков и автоматическое экстренное торможение. Внедорожник получил рейтинг 84% за защиту взрослых пассажиров и 89% за защиту детей.
Land Rover Discovery Sport
Land Rover Discovery Sport имеет рейтинг безопасности 84% за защиту взрослых пассажиров и 89% за защиту детей. Модель предлагает множество стандартных функций безопасности, таких как девять подушек безопасности, крепления ISOFIX, электронная система стабилизации и автоматическое предотвращение столкновений.
Lexus RX
NCAP поставили Lexus RX рейтинг 90% за защиту взрослых пассажиров и 87% за защиту детей. Кроссовер, как и NX, уже в базовой комплектации предлагает широкий набор передовых систем безопасности.
MG 4
Популярный электромобиль MG4 также может похвастаться пятизвездочным рейтингом безопасности по версии NCAP (83% за защиту взрослых и 80% за защиту детей). Модель оснащена шестью подушками безопасности, системой помощи при удержании полосы движения, адаптивным круиз-контролем и системой активного экстренного торможения.
Skoda Octavia
Skoda Octavia с 2013 года получает пятизвездочный рейтинг безопасности. Новое поколение модели оснащено электронным помощником, который обнаруживает транспортные средства впереди и соответствующим образом регулирует скорость авто. За защиту взрослых пассажиров автомобиль получил 89%, а за защиту детей — 84%.
Hyundai Ioniq 6
Hyundai Ioniq 6 может похвастаться комплексом инновационных систем помощи при вождении Hyundai SmartSense, который включает контроль безопасного расстояние от впереди идущего автомобиля. Модели присвоили рейтинг 97% за защиту взрослых пассажиров и 87% за защиту детей. Скошенная передняя часть электромобиля не позволила ему набрать более 66% за защиту пешеходов.
Kia Sportage
Уже в стандартной комплектации новый Kia Sportage имеет множество систем безопасности, такие как передние и задние датчики парковки, круиз-контроль, камера заднего вида и система предотвращения лобового столкновения. Кроссовер получил рейтинг 87% за безопасность для взрослых пассажиров и 86% баллов за безопасность для детей.
Tesla Model S
Электромобиль Tesla Model S имеет рейтинг 94% за защиту взрослых пассажиров и 91% за защиту детей. Модель поставляется с системой экстренного торможение, а также способна регулировать расстояние вылета подушки безопасности для взрослых и детей.
BMW 2 Series Active Tourer
BMW 2 Series Active Tourer удалось получить пятизвездочный рейтинг безопасности NCAP и высокую оценку за защиту взрослых пассажиров (84%) и детей (85 %). В базовой комплектации авто поставляется с множеством подушек безопасности, в том числе с боковыми.
Mercedes-Benz EQE
Mercedes-Benz EQE оснащен системой распознавания дорожных знаков, сканером отпечатков пальцев, мониторингом слепых зон, системой помощи в удержании полосы движения и автоматическим торможением. За защиту взрослых пассажиров электрокар получил рейтинг 95%, а за защиту детей — 91%.
Genesis GV60
Genesis GV60 предлагает восемь подушек безопасности, помощь в удержании полосы движения, помощь в предотвращении столкновений в слепых зонах и помощь при движении задним ходом. Модель получила пятизвездочный рейтинг NCAP с результатом 89% за защиту взрослых пассажиров и 87% за защиту детей.
Kia Niro
Kia Niro обладает множеством передовых систем безопасности, такими как помощь в удержании полосы движения и предупреждение о столкновении сзади при движении задним ходом. Автомобиль оценили в 91% за защиту взрослых, а за защиту детей в 84%.
Polestar 2
Электромобиль Polestar 2 использует три радара, пять камер и двенадцать датчиков для наблюдения за дорогой. NCAP присвоил модели пятизвездочный рейтинг (93% за защиту взрослых пассажиров и 89% за защиту детей).
Lucid Air
Премиальный электромобиль Lucid Air оснащен девятью подушками безопасности и ламинированными окнами, которые легко разбиваются при столкновении. Модель может похвастаться 90% рейтингом безопасности для взрослых пассажиров и 91% рейтингом для детей.
Ora Funkycat
Ora Funkycat получил награду Euro NCAP в категории "Лучший компактный семейный автомобиль 2022 года". Рейтинг защиты взрослых пассажиров составляет 92%, а защиты детей — 83%.
Skoda Enyaq iV
Skoda Enyaq iV получил рейтинг 94% за защиту взрослых пассажиров и 89% за защиту детей. В базовой комплектации автомобиль оснащен передними, боковыми подушками безопасности и шторками безопасности.
Nissan Qashqai
Кроссовер Nissan Qashqai благодаря системе ProPILOT Assist и Navi-Link способен самостоятельно оставаться в своей полосе движения и на безопасном расстоянии от впереди идущего автомобиля. Модель получила рейтинг 91% за защиту как взрослых пассажиров, так и детей.
Smart #1
Smart #1 стал первой моделью компании, которая получила пятизвездочный рейтинг безопасности. NCAP присвоил электромобилю 96% за защиту взрослых и 89% за защиту детей.
BMW 3 Series
Все новые BMW 3 Series оснащены электронным контролем устойчивости, автоматическим экстренным торможением и восемью подушками безопасности. Рейтинг защиты взрослых пассажиров составляет 97%, а детей — 87%.
Tesla Model Y
Euro NCAP присвоил Tesla Model Y победу в номинации "Лучший компактный кроссовер". В этом помог отличный рейтинг безопасности (97% за защиту взрослых пассажиров и 87% за защиту детей).
Subaru Forester
Subaru Forester имеет рейтинг 97% за защиту взрослых пассажиров и 91% за защиту детей. В список оснащения модели входят система автономного экстренного торможения и система оповещения при превышении скорости.
Audi A1
Компактный хэтчбек Audi A1 оснащен системой экстренного торможения и ассистентом удержания полосы движения. Модель получила рейтинг 95% за защиту взрослых пассажиров и 85% за защиту детей.
Ранее Фокус писал, что Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) назвал самые безопасные современные автомобили.