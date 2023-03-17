Эксперты назвали ТОП-30 самых безопасных авто 2023 года (фото)

В рейтинг попали только те модели, которые получили пять баллов за безопасность по версии Euro NCAP. Эти модели обеспечивают отличный уровень защиты не только для взрослых пассажиров, но и для детей.

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Европейская организация по безопасности дорожного движения Euro NCAP регулярно проводит краш-тесты автомобилей с 1997 года. Они проверяют, насколько безопасны новые модели для водителя, пассажиров и пешеходов.

Общий рейтинг безопасности каждой модели оценивается по пятибалльной шкале. Для получения лучшего результата автомобиль должен обеспечивать максимальный уровень защиты при столкновениях.

В список вошли только те авто, которые получили пять баллов за безопасность. Все они доступны для покупки в автосалонах.

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Самые безопасные новые автомобили 2023 года:

Lexus NX

Lexus NX получил рейтинг 91% за защиту взрослых пассажиров и 87% за защиту детей Фото: Lexus

Lexus NX может похвастаться пятизвездочным рейтингом безопасности NCAP. Модель получила 91% за защиту взрослых пассажиров и 87% за защиту детей. Передовые системы безопасности устанавливается на все комплектации, включая базовую.

Mercedes-Benz C-Class

Mercedes-Benz C-Class с 2002 года получает пятизвездочный рейтинг безопасности Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz C-Class стабильно получает пятизвездочный рейтинг безопасности NCAP с 2002 года. Новое поколение модели оснащено активным капотом, который смягчает удар для пешеходов в случае ДТП. Автомобиль получил рейтинг 93% за защиту взрослых пассажиров и 89% за защиту детей.

Cupra Born

Cupra Born уже в стандартной комплектации оснащается передовыми системами безопасности Фото: SEAT

Электромобиль Cupra Born получил рейтинг 93% за защиту взрослых пассажиров и 89% за защиту детей. В стандартной комплектации он оснащен множеством систем безопасности, включая адаптивный круиз-контроль, предупреждение о лобовом столкновении с автоматическим торможением, распознавание дорожных знаков и систему оповещения водителя.

Volvo XC40

Volvo XC40 получил высокий рейтинг за безопасность взрослых пассажиров и за защиту детей Фото: Volvo

В Volvo XC40 используются передовые технологии безопасности, таких как автоматическое экстренное торможение, которое замечает пешеходов и крупных животных. Модель набрала 97% за безопасность взрослых пассажиров и 87% за защиту детей.

Kia EV6

Kia EV6 отлично справляется с предотвращением столкновений Фото: Kia

Электромобиль Kia EV6 оснащен системой предотвращения столкновений и интеллектуальным круиз-контролем, который автоматически снижает скорость на поворотах. Модель получила рейтинг 90% за защиту взрослых пассажиров и 87% за защиту детей.

Volkswagen Multivan

Volkswagen Multivan стал самым безопасным минивэном в своем классе Фото: Volkswagen

Volkswagen Multivan является образцом для минивэнов по части безопасности. Автомобиль оценили в 90% за защиту взрослых пассажиров и 89% за защиту детей.

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo отлично показал себя в защите взрослых пассажиров и детей Фото: Volkswagen

Компактный хэтчбек Volkswagen Polo с 2022 года оснащается системой автономного экстренного торможения, которая работает на более низких скоростях и обнаруживает пешеходов. NCAP присвоили модели рейтинг защиты взрослых пассажиров в 94%, а за защиту детей — 80%.

Volkswagen Taigo

Volkswagen Taigo оснащен передовыми системами безопасности Фото: Volkswagen

Volkswagen Taigo получил пятизвездочный рейтинг безопасности и показал высокие показатели безопасности для взрослых (94%) и для детей (84%). Уже в стандартной комплектации модель предлагается с системой экстренного торможения, адаптивным круиз-контролем, системой удержания полосы движения и системой помощи в пробках.

Jeep Grand Cherokee

Новый Jeep Grand Cherokee имеет более 110 стандартных функций безопасности Фото: Stellantis

В Jeep утверждают, что новый Grand Cherokee имеет более 110 стандартных функций безопасности, таких как камера кругового обзора, система помощи при столкновении на перекрестке, распознавание дорожных знаков и автоматическое экстренное торможение. Внедорожник получил рейтинг 84% за защиту взрослых пассажиров и 89% за защиту детей.

Land Rover Discovery Sport

Land Rover Discovery Sport имеет инновационные системы безопасности Фото: Land Rover

Land Rover Discovery Sport имеет рейтинг безопасности 84% за защиту взрослых пассажиров и 89% за защиту детей. Модель предлагает множество стандартных функций безопасности, таких как девять подушек безопасности, крепления ISOFIX, электронная система стабилизации и автоматическое предотвращение столкновений.

Lexus RX

Lexus RX получил рейтинг 90% за защиту взрослых пассажиров Фото: Lexus

NCAP поставили Lexus RX рейтинг 90% за защиту взрослых пассажиров и 87% за защиту детей. Кроссовер, как и NX, уже в базовой комплектации предлагает широкий набор передовых систем безопасности.

MG 4

MG 4 имеет пятизвездочный рейтинг безопасности Фото: MG

Популярный электромобиль MG4 также может похвастаться пятизвездочным рейтингом безопасности по версии NCAP (83% за защиту взрослых и 80% за защиту детей). Модель оснащена шестью подушками безопасности, системой помощи при удержании полосы движения, адаптивным круиз-контролем и системой активного экстренного торможения.

Skoda Octavia

Skoda Octavia оснащен электронным помощником, который обнаруживает транспортные средства впереди Фото: Skoda

Skoda Octavia с 2013 года получает пятизвездочный рейтинг безопасности. Новое поколение модели оснащено электронным помощником, который обнаруживает транспортные средства впереди и соответствующим образом регулирует скорость авто. За защиту взрослых пассажиров автомобиль получил 89%, а за защиту детей — 84%.

Hyundai Ioniq 6

Hyundai Ioniq 6 отлично показал себя в защите пассажиров, но набрал только 66% за безопасность для пешеходов Фото: Hyundai

Hyundai Ioniq 6 может похвастаться комплексом инновационных систем помощи при вождении Hyundai SmartSense, который включает контроль безопасного расстояние от впереди идущего автомобиля. Модели присвоили рейтинг 97% за защиту взрослых пассажиров и 87% за защиту детей. Скошенная передняя часть электромобиля не позволила ему набрать более 66% за защиту пешеходов.

Kia Sportage

Kia Sportage имеет передние и задние датчики парковки Фото: Kia

Уже в стандартной комплектации новый Kia Sportage имеет множество систем безопасности, такие как передние и задние датчики парковки, круиз-контроль, камера заднего вида и система предотвращения лобового столкновения. Кроссовер получил рейтинг 87% за безопасность для взрослых пассажиров и 86% баллов за безопасность для детей.

Tesla Model S

Tesla Model S в 2022 году стал еще безопаснее Фото: Tesla

Электромобиль Tesla Model S имеет рейтинг 94% за защиту взрослых пассажиров и 91% за защиту детей. Модель поставляется с системой экстренного торможение, а также способна регулировать расстояние вылета подушки безопасности для взрослых и детей.

BMW 2 Series Active Tourer

BMW 2 Series Active Tourer имеет отличное оснащение даже в базовой комплектации Фото: BMW

BMW 2 Series Active Tourer удалось получить пятизвездочный рейтинг безопасности NCAP и высокую оценку за защиту взрослых пассажиров (84%) и детей (85 %). В базовой комплектации авто поставляется с множеством подушек безопасности, в том числе с боковыми.

Mercedes-Benz EQE

Mercedes-Benz EQE набрал невероятно высокие баллы в краш-тестах Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz EQE оснащен системой распознавания дорожных знаков, сканером отпечатков пальцев, мониторингом слепых зон, системой помощи в удержании полосы движения и автоматическим торможением. За защиту взрослых пассажиров электрокар получил рейтинг 95%, а за защиту детей — 91%.

Genesis GV60

Genesis GV60 оснащен восемью подушками безопасности Фото: Genesis

Genesis GV60 предлагает восемь подушек безопасности, помощь в удержании полосы движения, помощь в предотвращении столкновений в слепых зонах и помощь при движении задним ходом. Модель получила пятизвездочный рейтинг NCAP с результатом 89% за защиту взрослых пассажиров и 87% за защиту детей.

Kia Niro

Kia Niro предлагает помощь в удержании полосы движения и предупреждение о столкновении сзади Фото: Kia

Kia Niro обладает множеством передовых систем безопасности, такими как помощь в удержании полосы движения и предупреждение о столкновении сзади при движении задним ходом. Автомобиль оценили в 91% за защиту взрослых, а за защиту детей в 84%.

Polestar 2

Polestar 2 уже в стандартной комплектации оснащается передовыми системами безопасности Фото: Volvo

Электромобиль Polestar 2 использует три радара, пять камер и двенадцать датчиков для наблюдения за дорогой. NCAP присвоил модели пятизвездочный рейтинг (93% за защиту взрослых пассажиров и 89% за защиту детей).

Lucid Air

Lucid Air стал одним из самых безопасных электромобилей в мире Фото: Lucid Motors

Премиальный электромобиль Lucid Air оснащен девятью подушками безопасности и ламинированными окнами, которые легко разбиваются при столкновении. Модель может похвастаться 90% рейтингом безопасности для взрослых пассажиров и 91% рейтингом для детей.

Ora Funkycat

Ora Funkycat получил высокий рейтинг за безопасность взрослых пассажиров и за защиту детей Фото: Great Wall

Ora Funkycat получил награду Euro NCAP в категории "Лучший компактный семейный автомобиль 2022 года". Рейтинг защиты взрослых пассажиров составляет 92%, а защиты детей — 83%.

Skoda Enyaq iV

Skoda Enyaq iV оснащен множеством подушек безопасности Фото: Skoda

Skoda Enyaq iV получил рейтинг 94% за защиту взрослых пассажиров и 89% за защиту детей. В базовой комплектации автомобиль оснащен передними, боковыми подушками безопасности и шторками безопасности.

Nissan Qashqai

Nissan Qashqai может самостоятельно оставаться в своей полосе движения Фото: Nissan

Кроссовер Nissan Qashqai благодаря системе ProPILOT Assist и Navi-Link способен самостоятельно оставаться в своей полосе движения и на безопасном расстоянии от впереди идущего автомобиля. Модель получила рейтинг 91% за защиту как взрослых пассажиров, так и детей.

Smart #1

Smart #1 стал самой безопасной моделью бренда в истории Фото: Mercedes-Benz

Smart #1 стал первой моделью компании, которая получила пятизвездочный рейтинг безопасности. NCAP присвоил электромобилю 96% за защиту взрослых и 89% за защиту детей.

BMW 3 Series

BMW 3 Series 2023 получил рейтинг 97% за защиту взрослых пассажиров Фото: BMW

Все новые BMW 3 Series оснащены электронным контролем устойчивости, автоматическим экстренным торможением и восемью подушками безопасности. Рейтинг защиты взрослых пассажиров составляет 97%, а детей — 87%.

Tesla Model Y

Tesla Model Y стал победителем в номинации "Лучший компактный кроссовер" Фото: Tesla Motors

Euro NCAP присвоил Tesla Model Y победу в номинации "Лучший компактный кроссовер". В этом помог отличный рейтинг безопасности (97% за защиту взрослых пассажиров и 87% за защиту детей).

Subaru Forester

Subaru Forester обладает обширным списком стандартного оснащения Фото: Subaru

Subaru Forester имеет рейтинг 97% за защиту взрослых пассажиров и 91% за защиту детей. В список оснащения модели входят система автономного экстренного торможения и система оповещения при превышении скорости.

Audi A1

Audi A1 получил рейтинг 95% за защиту взрослых пассажиров Фото: Audi

Компактный хэтчбек Audi A1 оснащен системой экстренного торможения и ассистентом удержания полосы движения. Модель получила рейтинг 95% за защиту взрослых пассажиров и 85% за защиту детей.

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