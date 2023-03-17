Експерти назвали топ 30 найбезпечніших авто 2023 року (фото)

До рейтингу потрапили лише ті моделі, які отримали п'ять балів за безпеку за версією Euro NCAP. Ці моделі забезпечують відмінний рівень захисту не тільки для дорослих пасажирів, а й для дітей.

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Європейська організація безпеки дорожнього руху Euro NCAP регулярно проводить краш-тести автомобілів з 1997 року. Вони перевіряють, наскільки безпечні нові моделі для водія, пасажирів та пішоходів.

Загальний рейтинг безпеки кожної моделі оцінюється за п'ятибальною шкалою. Для кращого результату автомобіль повинен забезпечувати максимальний рівень захисту при зіткненнях.

До списку увійшли лише ті авто, які здобули п'ять балів за безпеку. Всі вони доступні для покупки автосалонів.

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Найбезпечніші нові автомобілі 2023 року:

Lexus NX

Lexus NX отримав рейтинг 91% за захист дорослих пасажирів та 87% за захист дітей Фото: Lexus

Lexus NX може похвалитися п'ятизірковим рейтингом безпеки NCAP. Модель отримала 91% за захист дорослих пасажирів та 87% за захист дітей. Передові системи безпеки встановлюються на всі комплектації, включаючи базову.

Mercedes-Benz C-Class

Mercedes-Benz C-Class з 2002 року отримує п'ятизірковий рейтинг безпеки Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz C-Class стабільно отримує п'ятизірковий рейтинг безпеки NCAP із 2002 року. Нове покоління моделі оснащене активним капотом, який пом'якшує удар для пішоходів у разі ДТП. Автомобіль отримав рейтинг 93% за захист дорослих пасажирів та 89% за захист дітей.

Cupra Born

Cupra Born вже у стандартній комплектації оснащується передовими системами безпеки Фото: SEAT

Електромобіль Cupra Born отримав рейтинг 93% за захист дорослих пасажирів та 89% за захист дітей. У стандартній комплектації він оснащений безліччю систем безпеки, включаючи адаптивний круїз-контроль, попередження про лобове зіткнення з автоматичним гальмуванням, розпізнавання дорожніх знаків та систему оповіщення водія.

Volvo XC40

Volvo XC40 отримав високий рейтинг за безпеку дорослих пасажирів та захист дітей Фото: Volvo

У Volvo XC40 використовуються передові технології безпеки, такі як автоматичне екстрене гальмування, яке помічає пішоходів та великих тварин. Модель набрала 97% за безпеку дорослих пасажирів та 87% за захист дітей.

Kia EV6

Kia EV6 відмінно справляється із запобіганням зіткненням Фото: Kia

Електромобіль Kia EV6 оснащений системою запобігання зіткненням та інтелектуальним круїз-контролем, який автоматично знижує швидкість на поворотах. Модель отримала рейтинг 90% за захист дорослих пасажирів та 87% за захист дітей.

Volkswagen Multivan

Volkswagen Multivan став найбезпечнішим мінівеном у своєму класі Фото: Volkswagen

Volkswagen Multivan є зразком для мінівенів щодо безпеки. Автомобіль оцінили у 90% за захист дорослих пасажирів та 89% за захист дітей.

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo чудово показав себе у захисті дорослих пасажирів та дітей Фото: Volkswagen

Компактний хетчбек Volkswagen Polo з 2022 оснащується системою автономного екстреного гальмування, яка працює на нижчих швидкостях і виявляє пішоходів. NCAP надали моделі рейтинг захисту дорослих пасажирів у 94%, а за захист дітей — 80%.

Volkswagen Taigo

Volkswagen Taigo оснащений передовими системами безпеки Фото: Volkswagen

Volkswagen Taigo отримав п'ятизірковий рейтинг безпеки та показав високі показники безпеки для дорослих (94%) та для дітей (84%). Вже у стандартній комплектації модель пропонується із системою екстреного гальмування, адаптивним круїз-контролем, системою утримання смуги руху та системою допомоги у пробках.

Jeep Grand Cherokee

Новий Jeep Grand Cherokee має понад 110 стандартних функцій безпеки Фото: Stellantis

У Jeep стверджують, що новий Grand Cherokee має понад 110 стандартних функцій безпеки, таких як камера кругового огляду, система допомоги у зіткненні на перехресті, розпізнавання дорожніх знаків та автоматичне екстрене гальмування. Позашляховик отримав рейтинг 84% за захист дорослих пасажирів та 89% за захист дітей.

Land Rover Discovery Sport

Land Rover Discovery Sport має інноваційні системи безпеки Фото: Land Rover

Land Rover Discovery Sport має рейтинг безпеки 84% за захист дорослих пасажирів та 89% за захист дітей. Модель пропонує безліч стандартних функцій безпеки, таких як дев'ять подушок безпеки, кріплення ISOFIX, електронна система стабілізації та автоматичне запобігання зіткненням.

Lexus RX

Lexus RX отримав рейтинг 90% за захист дорослих пасажирів Фото: Lexus

NCAP поставили Lexus RX рейтинг 90% за захист дорослих пасажирів та 87% за захист дітей. Кросовер, як і NX, вже базової комплектації пропонує широкий набір передових систем безпеки.

MG 4

MG 4 має п'ятизірковий рейтинг безпеки Фото: MG

Популярний електромобіль MG4 також може похвалитися п'ятизірковим рейтингом безпеки за версією NCAP (83% за захист дорослих та 80% за захист дітей). Модель оснащена шістьма подушками безпеки, системою допомоги при утриманні смуги руху, адаптивним круїз-контролем та системою активного екстреного гальмування.

Skoda Octavia

Skoda Octavia оснащений електронним помічником, який виявляє транспортні засоби попереду Фото: Skoda

Skoda Octavia з 2013 отримує п'ятизірковий рейтинг безпеки. Нове покоління моделі оснащене електронним помічником, який виявляє транспортні засоби попереду та відповідним чином регулює швидкість авто. За захист дорослих пасажирів автомобіль отримав 89%, а захист дітей — 84%.

Hyundai Ioniq 6

Hyundai Ioniq 6 чудово показав себе у захисті пасажирів, але набрав лише 66% за безпеку для пішоходів. Фото: Hyundai

Hyundai Ioniq 6 може похвалитися комплексом інноваційних систем допомоги при керуванні Hyundai SmartSense, який включає контроль безпечного відстань від автомобіля, що йде попереду. Моделі надали рейтинг 97% за захист дорослих пасажирів і 87% за захист дітей. Скошена передня частина електромобіля не дозволила йому набрати понад 66% захисту пішоходів.

Kia Sportage

Kia Sportage має передні та задні датчики паркування. Фото: Kia

Вже в стандартній комплектації новий Kia Sportage має безліч систем безпеки, такі як передні та задні датчики паркування, круїз-контроль, камера заднього виду та система запобігання лобовому зіткненню. Кросовер отримав рейтинг 87% за безпеку для дорослих пасажирів та 86% балів за безпеку для дітей.

Tesla Model S

Tesla Model S у 2022 році став ще безпечнішим Фото: Tesla

Електромобіль Tesla Model S має рейтинг 94% за захист дорослих пасажирів та 91% за захист дітей. Модель поставляється із системою екстреного гальмування, а також здатна регулювати відстань вильоту подушки безпеки для дорослих та дітей.

BMW 2 Series Active Tourer

BMW 2 Series Active Tourer має відмінне оснащення навіть у базовій комплектації. Фото: BMW

BMW 2 Series Active Tourer вдалося отримати п'ятизірковий рейтинг безпеки NCAP та високу оцінку за захист дорослих пасажирів (84%) та дітей (85%). У базовій комплектації авто поставляється з безліччю подушок безпеки, у тому числі з бічними.

Mercedes-Benz EQE

Mercedes-Benz EQE набрав неймовірно високі бали у краш-тестах Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz EQE оснащений системою розпізнавання дорожніх знаків, сканером відбитків пальців, моніторингом сліпих зон, системою допомоги у утриманні смуги руху та автоматичним гальмуванням. За захист дорослих пасажирів електрокар отримав рейтинг 95%, а захист дітей — 91%.

Genesis GV60

Genesis GV60 оснащений вісьмома подушками безпеки Фото: Genesis

Genesis GV60 пропонує вісім подушок безпеки, допомогу в утриманні смуги руху, допомогу у запобіганні зіткненням у сліпих зонах та допомогу під час руху заднім ходом. Модель отримала п'ятизірковий рейтинг NCAP із результатом 89% за захист дорослих пасажирів та 87% за захист дітей.

Kia Niro

Kia Niro пропонує допомогу в утриманні смуги руху та попередження про зіткнення ззаду Фото: Kia

Kia Niro має безліч передових систем безпеки, таких як допомога в утриманні смуги руху та попередження про зіткнення ззаду під час руху заднім ходом. Автомобіль оцінили у 91% за захист дорослих, а за захист дітей – 84%.

Polestar 2

Polestar 2 вже у стандартній комплектації оснащується передовими системами безпеки Фото: Volvo

Електромобіль Polestar 2 використовує три радари, п'ять камер та дванадцять датчиків для спостереження за дорогою. NCAP надав моделі п'ятизірковий рейтинг (93% за захист дорослих пасажирів та 89% за захист дітей).

Lucid Air

Lucid Air став одним із найбезпечніших електромобілів у світі Фото: Lucid Motors

Преміальний електромобіль Lucid Air оснащений дев'ятьма подушками безпеки та ламінованими вікнами, які легко розбиваються під час зіткнення. Модель може похвалитися 90% рейтингом безпеки для дорослих пасажирів та 91% рейтингом для дітей.

Ora Funkycat

Ora Funkycat отримав високий рейтинг за безпеку дорослих пасажирів та захист дітей Фото: Great Wall

Ora Funkycat отримав нагороду Euro NCAP у категорії "Найкращий компактний сімейний автомобіль 2022 року". Рейтинг захисту дорослих пасажирів становить 92%, а захисту дітей – 83%.

Skoda Enyaq iV

Skoda Enyaq iV оснащений безліччю подушок безпеки Фото: Skoda

Skoda Enyaq iV отримав рейтинг 94% за захист дорослих пасажирів та 89% за захист дітей. У базовій комплектації автомобіль оснащений передніми, бічними подушками безпеки та шторками безпеки.

Nissan Qashqai

Nissan Qashqai може самостійно залишатися у своїй смузі руху Фото: Nissan

Кросовер Nissan Qashqai завдяки системі ProPILOT Assist і Navi-Link здатний самостійно залишатися у своїй смузі руху і на безпечній відстані від автомобіля, що йде попереду. Модель отримала рейтинг 91% за захист як дорослих пасажирів, так і дітей.

Smart #1

Smart #1 став найбезпечнішою моделлю бренду в історії Фото: Mercedes-Benz

Smart #1 став першою моделлю компанії, яка отримала п'ятизірковий безпековий рейтинг. NCAP привласнив електромобілю 96% за захист дорослих та 89% за захист дітей.

BMW 3 Series

BMW 3 Series 2023 отримав рейтинг 97% за захист дорослих пасажирів Фото: BMW

Всі нові BMW 3 Series оснащені електронним контролем стійкості, автоматичним екстреним гальмуванням та вісьмома подушками безпеки. Рейтинг захисту дорослих пасажирів становить 97%, а дітей – 87%.

Tesla Model Y

Tesla Model Y став переможцем у номінації "Кращий компактний кросовер" Фото: Tesla Motors

Euro NCAP надав Tesla Model Y перемогу в номінації "Кращий компактний кросовер". У цьому допоміг чудовий рейтинг безпеки (97% за захист дорослих пасажирів та 87% за захист дітей).

Subaru Forester

Subaru Forester має великий список стандартного оснащення Фото: Subaru

Subaru Forester має рейтинг 97% за захист дорослих пасажирів та 91% за захист дітей. До списку оснащення моделі входять система автономного екстреного гальмування та система оповіщення при перевищенні швидкості.

Audi A1

Audi A1 отримав рейтинг 95% за захист дорослих пасажирів Фото: Audi

Компактний хетчбек Audi A1 оснащений системою екстреного гальмування та помічником утримання смуги руху. Модель отримала рейтинг 95% за захист дорослих пасажирів та 85% за захист дітей.

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