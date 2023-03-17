Експерти назвали топ 30 найбезпечніших авто 2023 року (фото)
До рейтингу потрапили лише ті моделі, які отримали п'ять балів за безпеку за версією Euro NCAP. Ці моделі забезпечують відмінний рівень захисту не тільки для дорослих пасажирів, а й для дітей.
Експерти назвали найбезпечніші сучасні автомобілі у світі, які можна купити новими у 2023 році. Рейтингопублікували на сайті Autocar.
Європейська організація безпеки дорожнього руху Euro NCAP регулярно проводить краш-тести автомобілів з 1997 року. Вони перевіряють, наскільки безпечні нові моделі для водія, пасажирів та пішоходів.
Загальний рейтинг безпеки кожної моделі оцінюється за п'ятибальною шкалою. Для кращого результату автомобіль повинен забезпечувати максимальний рівень захисту при зіткненнях.
До списку увійшли лише ті авто, які здобули п'ять балів за безпеку. Всі вони доступні для покупки автосалонів.Важливо
Найбезпечніші нові автомобілі 2023 року:
Lexus NX
Lexus NX може похвалитися п'ятизірковим рейтингом безпеки NCAP. Модель отримала 91% за захист дорослих пасажирів та 87% за захист дітей. Передові системи безпеки встановлюються на всі комплектації, включаючи базову.
Mercedes-Benz C-Class
Mercedes-Benz C-Class стабільно отримує п'ятизірковий рейтинг безпеки NCAP із 2002 року. Нове покоління моделі оснащене активним капотом, який пом'якшує удар для пішоходів у разі ДТП. Автомобіль отримав рейтинг 93% за захист дорослих пасажирів та 89% за захист дітей.
Cupra Born
Електромобіль Cupra Born отримав рейтинг 93% за захист дорослих пасажирів та 89% за захист дітей. У стандартній комплектації він оснащений безліччю систем безпеки, включаючи адаптивний круїз-контроль, попередження про лобове зіткнення з автоматичним гальмуванням, розпізнавання дорожніх знаків та систему оповіщення водія.
Volvo XC40
У Volvo XC40 використовуються передові технології безпеки, такі як автоматичне екстрене гальмування, яке помічає пішоходів та великих тварин. Модель набрала 97% за безпеку дорослих пасажирів та 87% за захист дітей.
Kia EV6
Електромобіль Kia EV6 оснащений системою запобігання зіткненням та інтелектуальним круїз-контролем, який автоматично знижує швидкість на поворотах. Модель отримала рейтинг 90% за захист дорослих пасажирів та 87% за захист дітей.
Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan є зразком для мінівенів щодо безпеки. Автомобіль оцінили у 90% за захист дорослих пасажирів та 89% за захист дітей.
Volkswagen Polo
Компактний хетчбек Volkswagen Polo з 2022 оснащується системою автономного екстреного гальмування, яка працює на нижчих швидкостях і виявляє пішоходів. NCAP надали моделі рейтинг захисту дорослих пасажирів у 94%, а за захист дітей — 80%.
Volkswagen Taigo
Volkswagen Taigo отримав п'ятизірковий рейтинг безпеки та показав високі показники безпеки для дорослих (94%) та для дітей (84%). Вже у стандартній комплектації модель пропонується із системою екстреного гальмування, адаптивним круїз-контролем, системою утримання смуги руху та системою допомоги у пробках.
Jeep Grand Cherokee
У Jeep стверджують, що новий Grand Cherokee має понад 110 стандартних функцій безпеки, таких як камера кругового огляду, система допомоги у зіткненні на перехресті, розпізнавання дорожніх знаків та автоматичне екстрене гальмування. Позашляховик отримав рейтинг 84% за захист дорослих пасажирів та 89% за захист дітей.
Land Rover Discovery Sport
Land Rover Discovery Sport має рейтинг безпеки 84% за захист дорослих пасажирів та 89% за захист дітей. Модель пропонує безліч стандартних функцій безпеки, таких як дев'ять подушок безпеки, кріплення ISOFIX, електронна система стабілізації та автоматичне запобігання зіткненням.
Lexus RX
NCAP поставили Lexus RX рейтинг 90% за захист дорослих пасажирів та 87% за захист дітей. Кросовер, як і NX, вже базової комплектації пропонує широкий набір передових систем безпеки.
MG 4
Популярний електромобіль MG4 також може похвалитися п'ятизірковим рейтингом безпеки за версією NCAP (83% за захист дорослих та 80% за захист дітей). Модель оснащена шістьма подушками безпеки, системою допомоги при утриманні смуги руху, адаптивним круїз-контролем та системою активного екстреного гальмування.
Skoda Octavia
Skoda Octavia з 2013 отримує п'ятизірковий рейтинг безпеки. Нове покоління моделі оснащене електронним помічником, який виявляє транспортні засоби попереду та відповідним чином регулює швидкість авто. За захист дорослих пасажирів автомобіль отримав 89%, а захист дітей — 84%.
Hyundai Ioniq 6
Hyundai Ioniq 6 може похвалитися комплексом інноваційних систем допомоги при керуванні Hyundai SmartSense, який включає контроль безпечного відстань від автомобіля, що йде попереду. Моделі надали рейтинг 97% за захист дорослих пасажирів і 87% за захист дітей. Скошена передня частина електромобіля не дозволила йому набрати понад 66% захисту пішоходів.
Kia Sportage
Вже в стандартній комплектації новий Kia Sportage має безліч систем безпеки, такі як передні та задні датчики паркування, круїз-контроль, камера заднього виду та система запобігання лобовому зіткненню. Кросовер отримав рейтинг 87% за безпеку для дорослих пасажирів та 86% балів за безпеку для дітей.
Tesla Model S
Електромобіль Tesla Model S має рейтинг 94% за захист дорослих пасажирів та 91% за захист дітей. Модель поставляється із системою екстреного гальмування, а також здатна регулювати відстань вильоту подушки безпеки для дорослих та дітей.
BMW 2 Series Active Tourer
BMW 2 Series Active Tourer вдалося отримати п'ятизірковий рейтинг безпеки NCAP та високу оцінку за захист дорослих пасажирів (84%) та дітей (85%). У базовій комплектації авто поставляється з безліччю подушок безпеки, у тому числі з бічними.
Mercedes-Benz EQE
Mercedes-Benz EQE оснащений системою розпізнавання дорожніх знаків, сканером відбитків пальців, моніторингом сліпих зон, системою допомоги у утриманні смуги руху та автоматичним гальмуванням. За захист дорослих пасажирів електрокар отримав рейтинг 95%, а захист дітей — 91%.
Genesis GV60
Genesis GV60 пропонує вісім подушок безпеки, допомогу в утриманні смуги руху, допомогу у запобіганні зіткненням у сліпих зонах та допомогу під час руху заднім ходом. Модель отримала п'ятизірковий рейтинг NCAP із результатом 89% за захист дорослих пасажирів та 87% за захист дітей.
Kia Niro
Kia Niro має безліч передових систем безпеки, таких як допомога в утриманні смуги руху та попередження про зіткнення ззаду під час руху заднім ходом. Автомобіль оцінили у 91% за захист дорослих, а за захист дітей – 84%.
Polestar 2
Електромобіль Polestar 2 використовує три радари, п'ять камер та дванадцять датчиків для спостереження за дорогою. NCAP надав моделі п'ятизірковий рейтинг (93% за захист дорослих пасажирів та 89% за захист дітей).
Lucid Air
Преміальний електромобіль Lucid Air оснащений дев'ятьма подушками безпеки та ламінованими вікнами, які легко розбиваються під час зіткнення. Модель може похвалитися 90% рейтингом безпеки для дорослих пасажирів та 91% рейтингом для дітей.
Ora Funkycat
Ora Funkycat отримав нагороду Euro NCAP у категорії "Найкращий компактний сімейний автомобіль 2022 року". Рейтинг захисту дорослих пасажирів становить 92%, а захисту дітей – 83%.
Skoda Enyaq iV
Skoda Enyaq iV отримав рейтинг 94% за захист дорослих пасажирів та 89% за захист дітей. У базовій комплектації автомобіль оснащений передніми, бічними подушками безпеки та шторками безпеки.
Nissan Qashqai
Кросовер Nissan Qashqai завдяки системі ProPILOT Assist і Navi-Link здатний самостійно залишатися у своїй смузі руху і на безпечній відстані від автомобіля, що йде попереду. Модель отримала рейтинг 91% за захист як дорослих пасажирів, так і дітей.
Smart #1
Smart #1 став першою моделлю компанії, яка отримала п'ятизірковий безпековий рейтинг. NCAP привласнив електромобілю 96% за захист дорослих та 89% за захист дітей.
BMW 3 Series
Всі нові BMW 3 Series оснащені електронним контролем стійкості, автоматичним екстреним гальмуванням та вісьмома подушками безпеки. Рейтинг захисту дорослих пасажирів становить 97%, а дітей – 87%.
Tesla Model Y
Euro NCAP надав Tesla Model Y перемогу в номінації "Кращий компактний кросовер". У цьому допоміг чудовий рейтинг безпеки (97% за захист дорослих пасажирів та 87% за захист дітей).
Subaru Forester
Subaru Forester має рейтинг 97% за захист дорослих пасажирів та 91% за захист дітей. До списку оснащення моделі входять система автономного екстреного гальмування та система оповіщення при перевищенні швидкості.
Audi A1
Компактний хетчбек Audi A1 оснащений системою екстреного гальмування та помічником утримання смуги руху. Модель отримала рейтинг 95% за захист дорослих пасажирів та 85% за захист дітей.
Раніше Фокус писав, що Страховий інститут безпеки дорожнього руху (IIHS) назвав найбезпечніші сучасні автомобілі.