Мощнее Honda Civic Type R: раскрыты первые подробности о заряженном хэтчбеке Acura (фото)
Acura Integra Type S построят на базе Honda Civic Type R. Новая модель станет еще мощнее и быстрее своего "собрата".
В Acura раскрыли первые подробности о заряженном хэтчбеке Integra Type S, который станет более премиальной версией Honda Civic Type R. Об этом рассказали на официальном сайте Acura.
В Acura заявили, что Integra Type S обладает "лучшим в своем классе соотношением мощности и веса". Несмотря на это бренд не назвал подробные характеристики модели.
Acura Integra Type S будет оснащаться турбированным 2,0-литровым двигателем мощностью 320 л.с. и крутящим моментом 420 Нм. Он будет работать в паре с 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач.
Вся мощность будет передаваться на передние колеса. Для повышения эффективности предусмотрен самоблокирующийся дифференциал.
Новинка также будет отличаться от стандартной модели перенастроенной подвеской. Она станет жестче и позволит быстрее проходить повороты.
На тизерных снимках показаны только некоторые детали автомобиля. Сзади появятся тройные выхлопные патрубки, а бампера будут выглядеть более агрессивно.
Acura Integra Type S дебютирует в апреле перед Гран-при Acura в Лонг-Бич, который запланирован на 14-16 апреля. Продажи в США начнутся летом 2023 года.
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