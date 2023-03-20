Мощнее Honda Civic Type R: раскрыты первые подробности о заряженном хэтчбеке Acura (фото)

Acura Integra Type S построят на базе Honda Civic Type R. Новая модель станет еще мощнее и быстрее своего "собрата".

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В Acura раскрыли первые подробности о заряженном хэтчбеке Integra Type S, который станет более премиальной версией Honda Civic Type R. Об этом рассказали на официальном сайте Acura.

В Acura заявили, что Integra Type S обладает "лучшим в своем классе соотношением мощности и веса". Несмотря на это бренд не назвал подробные характеристики модели.

Acura Integra Type S будет оснащаться турбированным 2,0-литровым двигателем мощностью 320 л.с. и крутящим моментом 420 Нм. Он будет работать в паре с 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач.

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Вся мощность будет передаваться на передние колеса. Для повышения эффективности предусмотрен самоблокирующийся дифференциал.

Новинка также будет отличаться от стандартной модели перенастроенной подвеской. Она станет жестче и позволит быстрее проходить повороты.

На тизерных снимках показаны только некоторые детали автомобиля. Сзади появятся тройные выхлопные патрубки, а бампера будут выглядеть более агрессивно.

Шильдик Type S разместят на передних крыльях Фото: Acura

Acura Integra Type S дебютирует в апреле перед Гран-при Acura в Лонг-Бич, который запланирован на 14-16 апреля. Продажи в США начнутся летом 2023 года.

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