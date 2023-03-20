Потужніше Honda Civic Type R: розкрито перші подробиці про заряджений хетчбек Acura (фото)

Acura Integra Type S побудують на базі Honda Civic Type R. Нова модель стане ще потужнішою і швидше за свого "собрата".

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У Acura розкрили перші подробиці про заряджений хетчбек Integra Type S, який стане преміальнішою версією Honda Civic Type R. Про це розповіли на офіційному сайті Acura.

В Acura заявили, що Integra Type S володіє "найкращим у своєму класі співвідношенням потужності та ваги". Попри це, бренд не назвав докладні характеристики моделі.

Acura Integra Type S оснащуватиметься турбованим 2,0-літровим двигуном потужністю 320 к.с. і крутним моментом 420 Нм. Він працюватиме в парі з 6-ступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

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Вся потужність передаватиметься на передні колеса. Для підвищення ефективності передбачений диференціал, що самоблокується.

Новинка також відрізнятиметься від стандартної моделі перенастроєної підвіскою. Вона стане жорсткішою і дозволить швидше проходити повороти.

На тизерних знімках показано лише деякі деталі автомобіля. Ззаду з'являться потрійні вихлопні патрубки, а бампера виглядатимуть агресивніше.

Шильдик Type S розмістять на передніх крилах Фото: Acura

Acura Integra Type S дебютує у квітні перед Гран-прі Acura у Лонг-Біч, який запланований на 14-16 квітня. Продажі в США розпочнуться влітку 2023 року.

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