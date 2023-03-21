В Европе значительно вырос спрос на новые автомобили — статистика

В Евросоюзе продажи новых автомобилей в феврале увеличились на 11,5%. Европейцы отдают предпочтение электромобилям и бензиновым авто.

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В Европейском Союзе продолжают улучшаться показатели продаж новых автомобилей. Об этом сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей.

За февраль 2023 года в ЕС купили 802 763 новых автомобиля. Этот показатель увеличился на 11,5% в сравнении с январем.

Четыре крупнейших европейских рынка продемонстрировали рост. Лучшую динамику показали Испания и Италия. В этих странах продажи новых авто увеличились на 19,2% и 17,4% соответственно.

Сегмент электромобилей в феврале показал самый значительный рост. Количество регистраций таких автомобилей увеличилось на 39,7% до 97 300 единиц. Их доля на рынке составляет 9,7%.

В ЕС улучшились продажи электромобилей Фото: Википедия

Падение продаж электрокаров зафиксировано только в Чехии и Словакии. Там этот показатель уменьшился на 3,2% и 28,2% соответственно.

Помимо этого в Европе стали чаще покупать новые гибридные автомобили. Их продажи выросли на 22,3% до 204 883 авто. Они занимают 25,5% от общего рынка авто.

Продажи подключаемых гибридов в феврале продемонстрировали падение на 7,4% до 57 569 автомобилей. Эксперты считают, что это связано с прекращением предоставления субсидий на такие авто в Германии.

Регистрация новых бензиновых автомобилей показала рост на 11,1%. Их доля рынка за февраль составила 36,9%.

Также в ЕС продолжил падать рынок дизельных автомобилей. Продажи таких авто снизились на 8,4%.

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В Украине упали продажи гибридных автомобилей: какие модели пользуются популярностью

В сравнении с 2022 годом продажи новых автомобилей в Евросоюзе демонстрируют значительный рост. За первые два месяца года рынок достиг почти 1,6 млн новых зарегистрированных авто, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Фокус рассказал, что авторынок Украины продемонстрировал падение в январе, но при этом резко выросла доля дорогих моделей.