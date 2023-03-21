У Європі значно зріс попит на нові автомобілі — статистика

У Євросоюзі продаж нових автомобілів у лютому збільшився на 11,5%. Європейці віддають перевагу електромобілям та бензиновим авто.

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У Європейському Союзі продовжують покращуватись показники продажів нових автомобілів. Про це повідомляє Асоціація європейських автовиробників.

За лютий 2023 року в ЄС купили 802 763 нові автомобілі. Цей показник збільшився на 11,5% порівняно із січнем.

Чотири найбільші європейські ринки продемонстрували зростання. Найкращу динаміку показали Іспанія та Італія. У цих країнах продаж нових авто збільшився на 19,2% і 17,4% відповідно.

Сегмент електромобілів у лютому показав найбільше зростання. Кількість реєстрацій таких автомобілів збільшилась на 39,7% до 97 300 одиниць. Їхня частка на ринку становить 9,7%.

У ЄС покращився продаж електромобілів Фото: Вiкiпедiя

Падіння продажів електрокарів зафіксовано лише у Чехії та Словаччині. Там цей показник зменшився на 3,2% та 28,2% відповідно.

Крім цього, в Європі стали частіше купувати нові гібридні автомобілі. Їхні продажі зросли на 22,3% до 204 883 авто. Вони займають 25,5% загального ринку авто.

Продаж гібридів, що підключаються, у лютому продемонстрували падіння на 7,4% до 57 569 автомобілів. Експерти вважають, що це пов'язано із припиненням надання субсидій на такі авто у Німеччині.

Реєстрація нових бензинових автомобілів показала зростання на 11,1%. Їхня частка ринку за лютий склала 36,9%.

Також у ЄС продовжив падати ринок дизельних автомобілів. Продаж таких авто знизився на 8,4%.

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В Україні впали продажі гібридних автомобілів: які моделі користуються популярністю

У порівнянні з 2022 роком продажі нових автомобілів у Євросоюзі демонструють значне зростання. За перші два місяці року ринок досяг майже 1,6 млн. нових зареєстрованих авто, що на 11,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше Фокус розповів, що авторинок України продемонстрував падіння у січні, але при цьому різко зросла частка дорогих моделей.