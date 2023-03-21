Porsche не вернутся на российский рынок в ближайшие 5 лет

Porsche не планируют возвращаться на российский рынок минимум пять лет. Сейчас стороны согласовывают сделку о продаже активов немецкого бренда в РФ.

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Немецкий автопроизводитель Porsche объявил о том, что покидает российский рынок как минимум до 2028 года. Об этом рассказали на сайте Autonews.

Porsche собираются продать все свои активы в РФ с правом обратного выкупа в течение следующих 5-10 лет. Эта информация содержится в ежегодном глобальном докладе компании.

Сейчас российские власти изучают возможность подобного соглашения. Его детали не разглашаются.

В декабре 2022 года Porsche согласились продать свои автосалоны российскому бизнесу. Руководство бренда нашло покупателей из ООО "Порше Руссланд" и ООО "Порше Центр Москва".

Напомним, что Porsche прекратили свою деятельность в РФ 4 марта 2022 года. Причиной является полномасштабное вторжение России в Украину.

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В РФ наложили арест на все активы концерна Volkswagen

До прекращения деятельности в России работали 26 дилерских центров бренда. В модельном ряду предлагались спорткары 718 и 911, седан Panamera, а также кроссоверы Macan и Cayenne.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen начал бороться с неофициальным импортом своих автомобилей в Россию через Китай.