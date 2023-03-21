Porsche не повернеться на російський ринок у найближчі 5 років

Porsche не планують повертатися на російський ринок щонайменше п'ять років. Наразі сторони узгоджують угоду про продаж активів німецького бренду в РФ.

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Німецький автовиробник Porsche оголосив про те, що залишає російський ринок як мінімум до 2028 року. Про це розповіли на сайті Autonews.

Porsche збирається продати всі свої активи в РФ із правом зворотного викупу протягом наступних 5-10 років. Ця інформація міститься в щорічній глобальній доповіді компанії.

Зараз російська влада вивчає можливість подібної угоди. Її деталі не розголошуються.

У грудні 2022 року Porsche погодилася продати свої автосалони російському бізнесу. Керівництво бренду знайшло покупців із ТОВ "Порше Руссланд" і ТОВ "Порше Центр Москва".

Porsche припинили свою діяльність у РФ 4 березня 2022 року. Причиною є повномасштабне вторгнення Росії до України.

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До припинення діяльності в Росії працювали 26 дилерських центрів бренду. У модельній лінійці пропонувалися спорткари 718 і 911, седан Panamera, а також кросовери Macan і Cayenne.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen почав боротися з неофіційним імпортом своїх автомобілів у Росію через Китай.