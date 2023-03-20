У РФ наклали арешт на всі активи концерну Volkswagen

Група ГАЗ заперечує рішення Volkswagen припинити випуск авто на заводі у Нижньому Новгороді. Від німецького концерну вимагають компенсацію збитків розміром понад $200 мільйонів.

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Усі активи Volkswagen у РФ заарештовані. Таке рішення ухвалив арбітражний суд Нижегородської області за позовом групи ГАЗ. Про це повідомляє агентство "Інтерфакс".

ГАЗ вимагає визнати недійсним розірвання контракту з Volkswagen Group про збирання авто на підприємстві в Нижньому Новгороді. Там випускали VW Taos, а також Skoda Octavia, Karoq та Kodiaq, але виробництво припинили у березні 2022 року після того, як німецький концерн приєднався до санкцій проти РФ. Крім того, позивач вимагає компенсацію збитків у розмірі 15,6 млрд рублів ($201,3 мільйонів).

Арешт накладено на весь статутний капітал ТОВ "Фольксваген Груп Рус", розділений між трьома компаніями — Volkswagen AG (28,06%), Skoda Auto AS (16,8%) та Volkswagen Finance Luxemburg SA (55,14%). Під арешт потрапило і нерухомість та майно на підприємствах у Нижньому Новгороді та Калузі.

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Крім того, заборонені будь-які реєстраційні дії, тобто ліквідація, реорганізація чи продаж активів на даний момент неможливі. Примітно, що раніше керівник Volkswagen Group Олів'є Блюме заявив, що найближчими тижнями концерн планував оголосити про продаж свого російського підприємства в Калузі. Арешт може перешкодити угоді.

Активами Volkswagen у РФ намагаються заволодіти з весни 2022 року. Зокрема, раніше віцеспікер Держдуми РФ Петро Толстой анонсував націоналізацію заводу у Калузі та випуск на ньому авто під назвою "Буратіно".

Також Фокус повідомляв, що у Росії збираються запровадити держрегулювання цін на автомобілі як у СРСР.