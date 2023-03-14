Назад у СРСР: у РФ планують запровадити держрегулювання цін на автомобілі

У Держдумі РФ пропонують зобов'язати автосалони продавати машини за рекомендованою роздрібною ціною. У такий спосіб планують зупинити зростання цін на нові авто.

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У Росії можуть запровадити державний контроль цін на нові автомобілі. Відповідний проєкт закону вже зареєстровано у Держдумі. Про це повідомляють "Відомості".

Законопроєкт зобов'язує автодилерів продавати нові машини за рекомендованою роздрібною ціною. Крім того, він забороняє встановлення додаткового обладнання на авто до його продажу.

Причиною таких суворих неринкових заходів (держрегулювання цін діяло при СРСР) автори законопроєкту називають стрімке зростання цін на авто в Росії. Зупинка автозаводів та відхід провідних світових автовиробників з РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну призвела до дефіциту нових машин на ринку та їх подорожчання.

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На додаток, багато дилерів почали встановлювати додаткове обладнання на авто до їх продажу та використовувати це як привід для підвищення цін. За 2022 рік ціни нових авто в РФ зросли в середньому на 19%, хоча деякі моделі подорожчали набагато серйозніше.

Наприклад, ціна Kia Sportage у РФ підскочила до 76 700 доларів – кросовер став утричі дорожчим, ніж в Україні. А вартість Lada Vesta 2022 або Renault Duster часом сягала 40 000 доларів. Кросовери "Москвич", що випускаються на російському заводі, виявилися дорожчими, ніж імпортовані в Україну з Китаю їх близнюк JAC JS4.

Раніше Фокус повідомляв, що новий "Москвич" став провалом на ринку — за два місяці продали лише 36 авто.

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