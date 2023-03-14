Назад в СССР: в РФ планируют ввести госрегулирование цен на автомобили

В Госдуме РФ предлагают обязать автосалоны продавать машины по рекомендованной розничной цене. Таким образом планируют остановить рост цен на новые авто.

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В России могут ввести государственный контроль цен на новые автомобили. Соответствующий проект закона уже зарегистрирован в Госдуме. Об этом сообщают "Ведомости".

Законопроект обязывает автодилеров продавать новые машины по рекомендованной розничной цене. Кроме того, он запрещает установку дополнительного оборудования на авто до его продажи.

Причиной столь строгих нерыночных мер (госрегулировние цен действовало при СССР) авторы законопроекта называют стремительный рост цен на авто в России. Остановка автозаводов и уход ведущих мировых автопроизводителей из РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину привел к дефициту новых машин на рынке и к их подорожанию.

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В лидерах — кроссоверы: названы самые популярные автомобили в Украине

В добавок, многие дилеры начали устанавливать дополнительное оборудование на авто до их продажи и использовать это как предлог для повышения цен. За 2022 год цены новых авто в РФ выросли в среднем на 19%, хотя некоторые модели подорожали гораздо серьезнее.

К примеру, цена Kia Sportage в РФ подскочила до 76 700 долларов – кроссовер стал в три раза дороже, чем в Украине. А стоимость Lada Vesta 2022 или Renault Duster порой достигала 40 000 долларов. Выпускаемые на российском заводе кроссоверы "Москвич" оказались дороже, чем импортируемые в Украину из Китая их близнец JAC JS4.

Ранее Фокус сообщал, что новый "Москвич" стал провалом на рынке — за два месяца продали всего 36 авто.

Также мы писали, что последнюю новую "Ниву" в Великобритании никто не хочет покупать.