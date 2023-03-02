Последнюю новую "Ниву" в Великобритании никто не хочет покупать

Lada Niva ввезена в Великобританию еще год назад, но до сих пор не продана, даже несмотря на сниженную цену. Внедорожник оказался никому не нужен.

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В Великобритании не могут продать последнюю новую "Ниву". Внедорожник никого не интересует и даже снижение цены не помогло привлечь внимание к авто. Об этом сообщает сайт Мотор.

[ + – ] Внедорожник получил тюнинг

Официальный импорт автомобилей ВАЗ в Великобританию прекратили еще в 2020 году. Даже самая новая "Нива" оснащена 1,7-литровым 83-сильным мотором конструкции 70-х годов и не соответствует современным эко-нормам. К тому же, у авто отсутствуют современные системы безопасности.

[ + – ] С 2020 года автомобили ВАЗ ввозили только "серые" дилеры

Впрочем, индивидуально ввозить Lada Niva никто не запрещал, чем и пользовались отдельные "серые" дилеры. Впрочем, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину такой импорт также запретили и обозримом будущем новые ВАЗ в Великобритании не появятся.

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Последняя "Нива" была ввезена в Лондон в начале 2022 года. Поначалу авто оценили в 22 432 фунтов стерлингов ($27 000).

[ + – ] Снижение стоимости авто не помогло привлечь покупателей

Даже с учетом тюнинга и наличия кондиционера стоимость слишком высокая, поэтому позже ее снизили до 16 999 фунтов стерлингов ($20 400). Впрочем, и по такой цене машина никому не нужна. Примечательно, что британский дилер выразил поддержку Украине и пожертвовал средства на гуманитарную помощь.

Ранее Фокус сообщал, что в РФ отказываются покупать новый "Москвич" — за два месяца продано лишь 36 кроссоверов.

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