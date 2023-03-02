Останню нову "Ниву" у Великій Британії ніхто не хоче купувати

Lada Niva ввезена до Великобританії ще рік тому, але й досі не продана, навіть попри знижену ціну. Позашляховик виявився нікому не потрібним.

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У Великій Британії не можуть продати останню нову "Ниву". Позашляховик нікого не цікавить, і навіть зниження ціни не допомогло привернути увагу до авто. Про це повідомляє сайт "Мотор".

[ + – ] Позашляховик отримав тюнінг

Офіційний імпорт автомобілів ВАЗ до Великобританії припинили ще 2020 року. Навіть найновіша "Нива" оснащена 1,7-літровим 83-сильним двигуном конструкції 70-х років і не відповідає сучасним еконормам. До того ж у авто відсутні сучасні системи безпеки.

[ + – ] З 2020 року автомобілі ВАЗ ввозили лише "сірі" дилери

Втім, індивідуально ввозити Lada Niva ніхто не забороняв, чим користувалися окремі "сірі" дилери. Втім, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну такий імпорт також заборонили і в найближчому майбутньому нові ВАЗ у Великій Британії не з'являться.

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Остання "Нива" була ввезена до Лондона на початку 2022 року. Спочатку авто оцінили в 22 432 фунти стерлінгів ($27 000).

[ + – ] Зниження вартості авто не допомогло залучити покупців

Навіть з урахуванням тюнінгу та наявності кондиціонера вартість надто висока, тому пізніше її знизили до 16 999 фунтів стерлінгів ($20 400). Втім, і за такою ціною машина нікому не потрібна. Примітно, що британський дилер висловив підтримку Україні та пожертвував кошти на гуманітарну допомогу.

Раніше Фокус повідомляв, що в РФ відмовляються купувати новий "Москвич" — за два місяці продано лише 36 кросоверів.

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