В РФ наложили арест на все активы концерна Volkswagen

Группа ГАЗ оспаривает решение Volkswagen прекратить выпуск авто на заводе в Нижнем Новгороде. От немецкого концерна требуют компенсацию ущерба размером более $200 миллионов.

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Все активы Volkswagen в РФ арестованы. Такое решение принял арбитражный суд Нижегородской области по иску группы ГАЗ. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

ГАЗ требует признать недействительным расторжение контракта с Volkswagen Group о сборке авто на предприятии в Нижнем Новгороде. Там выпускали VW Taos, а также Skoda Octavia, Karoq и Kodiaq, но производство прекратили в марте 2022 года после того, как немецкий концерн присоединился к санкциям против РФ. Кроме того, истец требует компенсацию ущерба в размере 15,6 млрд рублей ($201,3 миллионов).

Арест наложен на весь уставной капитал ООО "Фольксваген Груп Рус", разделенный между тремя компаниями – Volkswagen AG (28,06%), Skoda Auto A.S. (16,8%) и Volkswagen Finance Luxemburg S. A. (55,14%). Под арест попало и недвижимость и имущество на предприятиях в Нижнем Новгороде и Калуге.

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Кроме того, запрещены любые регистрационные действия, то есть ликвидация, реорганизация или продажа активов на данный момент невозможны. Примечательно, что ранее руководитель Volkswagen Group Оливье Блюме заявил, что в ближайшие недели концерн планировал объявить о продаже своего российского предприятия в Калуге. Арест может воспрепятствовать сделке.

Активами Volkswagen в РФ пытаются завладеть с весны 2022 года. В частности, ранее вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой анонсировал национализацию завода в Калуге и выпуск на нем авто под названием "Буратино".

Также Фокус сообщал, что в России собираются ввести госрегулирование цен на автомобили как в СССР.