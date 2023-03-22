В интернете показали редкий и малоизвестный "Запорожец" с правым рулем (фото)

Праворульный ЗАЗ-965С выпускали в 1962-1963 годах и всего собрали лишь 650 этих авто. Ни один такой "Запорожец" не сохранился до наших дней.

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Опубликованы фото очень редкого ЗАЗ-965С. У этого горбатого "Запорожца" руль расположен справа. Об авто рассказали на сайте Hyser.

Выяснилось, что ЗАЗ-965С — это не версия для Великобритании, Индии или других стран с левосторонним движением. Автомобиль создавался для СССР и не поставлялся в другие страны (хотя экспортные варианты обычного ЗАЗ-965 существовали).

Руль разместили справа для удобства работы почтальонов

Необычный "Запорожец" создали специально для развозки почты, а буква "С" в его названии означает "Связь". Расположение руля справа призвано облегчить работу почтальона – ему проще было выходить из авто на тротуар с тяжелой сумкой, ведь не нужно было обходить машину.

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Визуально почтовый ЗАЗ-965С отличается от стандартной модели заглушками с надписями "Связь" на месте задних окон. В салоне на месте задних сидений обустроили отсек для перевозки писем и посылок. При собственной массе в 650 кг горбатый "Запорожец" мог перевозить до 150 кг груза.

Сзади оборудовали грузовой отсек

Почтовый "Запорожец" выпускали в 1962-1963 годах и всего выпустили около 650 таких авто. Их оснащали стандартным 887-кубовым мотором на 27 л. с., позволявшим развивать 90 км/ч. До наших дней не сохранилось ни одного ЗАЗ-965С, ведь списанные почтовые авто утилизировали.

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