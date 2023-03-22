В інтернеті показали рідкісний та маловідомий "Запорожець" із правим кермом (фото)

Праворульний ЗАЗ-965С випускали у 1962-1963 роках і всього зібрали лише 650 цих авто. Жоден такий "Запорожець" не зберігся до наших днів.

Related video

Опубліковано фото дуже рідкісного ЗАЗ-965С. У цього горбатого "Запорожця" кермо розташоване праворуч. Про авто розповіли на сайті Hyser.

З'ясувалося, що ЗАЗ-965С — це не версія для Великобританії, Індії чи інших країн із лівостороннім рухом. Автомобіль створювався для СРСР і не постачався до інших країн (хоча експортні варіанти звичайного ЗАЗ-965 існували).

Кермо розмістили праворуч для зручності роботи листоноші

Незвичайний "Запорожець" створили спеціально для розвезення пошти, а літера "С" у його назві означає "Зв'язок". Розташування керма справа покликане полегшити роботу листоноші — йому простіше було виходити з авто на тротуар з важкою сумкою, адже не потрібно було обходити машину.

Важливо

Тюнінг горбатого "Запорожця": найцікавіші та нестандартні проєкти (фото)

Візуально-поштовий ЗАЗ-965С відрізняється від стандартної моделі заглушками з написами "Зв'язок" на місці задніх вікон. У салоні на місці задніх сидінь облаштували відсік для перевезення листів та посилок. За власної маси 650 кг горбатий "Запорожець" міг перевозити до 150 кг вантажу.

Позаду обладнали вантажний відсік

Поштовий "Запорожець" випускали у 1962-1963 роках і загалом випустили близько 650 таких авто. Їх оснащували стандартним 887-кубовим двигуном на 27 к. с., який дозволяв розвивати 90 км/год. До наших днів не збереглося жодного ЗАЗ-965С, адже списані поштові авто утилізували.

Раніше Фокус розповідав про унікальний позашляховик "ЛуАЗ" для обслуговування аеродромів.

Також ми писали про перший український електромобіль, створений у 1935 році.