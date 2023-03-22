В інтернеті показали рідкісний та маловідомий "Запорожець" із правим кермом (фото)
Праворульний ЗАЗ-965С випускали у 1962-1963 роках і всього зібрали лише 650 цих авто. Жоден такий "Запорожець" не зберігся до наших днів.
Опубліковано фото дуже рідкісного ЗАЗ-965С. У цього горбатого "Запорожця" кермо розташоване праворуч. Про авто розповіли на сайті Hyser.
З'ясувалося, що ЗАЗ-965С — це не версія для Великобританії, Індії чи інших країн із лівостороннім рухом. Автомобіль створювався для СРСР і не постачався до інших країн (хоча експортні варіанти звичайного ЗАЗ-965 існували).
Незвичайний "Запорожець" створили спеціально для розвезення пошти, а літера "С" у його назві означає "Зв'язок". Розташування керма справа покликане полегшити роботу листоноші — йому простіше було виходити з авто на тротуар з важкою сумкою, адже не потрібно було обходити машину.
Візуально-поштовий ЗАЗ-965С відрізняється від стандартної моделі заглушками з написами "Зв'язок" на місці задніх вікон. У салоні на місці задніх сидінь облаштували відсік для перевезення листів та посилок. За власної маси 650 кг горбатий "Запорожець" міг перевозити до 150 кг вантажу.
Поштовий "Запорожець" випускали у 1962-1963 роках і загалом випустили близько 650 таких авто. Їх оснащували стандартним 887-кубовим двигуном на 27 к. с., який дозволяв розвивати 90 км/год. До наших днів не збереглося жодного ЗАЗ-965С, адже списані поштові авто утилізували.
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