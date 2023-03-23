Ferrari стали жертвой хакеров: компания отказалась платить выкуп

Итальянская компания уже проводит расследование совместно с ведущей международной сторонней фирмой по кибербезопасности. Представители бренда заявили, что у хакеров нет доступа к данным, касающиеся финансовой информации клиентов или их автомобилей.

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Ferrari стали жертвой "кибер-инцидента", во время которого хакеры потребовали от компании выкуп за сохранение приватных данных. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Инцидент произошел на этой неделе. Хакеры связались с Ferrari, чтобы потребовать у компании выкуп, но представители бренда не согласились на сделку с преступниками.

В заявлении Ferrari сказано, что выкуп хакерам неприемлем, так как такие выплаты финансируют преступную деятельность и позволяют злоумышленникам продолжать совершать кибератаки. После получения требований компания сразу же начала расследование в сотрудничестве с ведущей международной сторонней фирмой по кибербезопасности.

Генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья отправил письмо клиентам бренда, где заявил, что хакеры могли получить доступ к именам, адресам, адресам электронной почты и номерам телефонов клиентов. Он отметил, что злоумышленникам не удалось получить данные, касающиеся финансовой информации клиентов или их автомобилей.

Эксперты по кибербезопасности похвалили Ferrari за их решение не идти на сделку с хакерами. Они согласились с тем, что выполнение требований о выкупе помогает финансировать преступников.

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Проблема заключается в том, что у клиентов Ferrari все же есть повод для беспокойства. Украденные данные могут быть проданы в даркнете и использованы для совершения новых преступлений.

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