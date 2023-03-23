Ferrari стали жертвою хакерів: компанія відмовилася платити викуп

Італійська компанія вже проводить розслідування спільно з провідною міжнародною сторонньою фірмою з кібербезпеки. Представники бренду заявили, що хакери не мають доступу до даних, які стосуються фінансової інформації клієнтів або їх автомобілів.

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Ferrari стали жертвою "кіберінциденту", під час якого хакери вимагали від компанії викупу за збереження приватних даних. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Інцидент стався цього тижня. Хакери зв'язалися з Ferrari, щоб вимагати у компанії викуп, але представники бренду не погодилися на угоду зі злочинцями.

У заяві Ferrari сказано, що виплата викупу хакерам неприйнятна, оскільки такі виплати фінансують злочинну діяльність і дозволяють зловмисникам продовжувати кібератаки. Після отримання вимог компанія відразу ж розпочала розслідування у співпраці з провідною міжнародною сторонньою фірмою з кібербезпеки.

Генеральний директор Ferrari Бенедетто Вінья відправив лист клієнтам бренду, де заявив, що хакери могли отримати доступ до імен, адрес, електронної пошти та номерів телефонів клієнтів. Він зазначив, що зловмисникам не вдалося отримати дані щодо фінансової інформації клієнтів або їх автомобілів.

Експерти з кібербезпеки похвалили Ferrari за їхнє рішення не йти на угоду з хакерами. Вони погодилися, що виконання вимог про викуп допомагає фінансувати злочинців.

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Проблема полягає в тому, що у клієнтів Ferrari все ж таки є привід для занепокоєння. Вкрадені дані можуть бути продані в даркнеті та використані для скоєння нових злочинів.

Раніше Фокус писав, що російські хакери групи Killnet здійснили DDoS-атаки на сайти медичних установ Нідерландів та інших європейських країн.