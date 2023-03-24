В интернете показали огромный внедорожный поезд 60-х с кухней и ванной (видео)

Внедорожные поезда использовали для перевозки тяжелых грузов на большие расстояния без необходимости в специальной инфраструктуре. Внутри есть спальные помещения, кухня, небольшая столовая и туалет.

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Блогеры показали необычный огромный внедорожный поезд ТС-497 1960-х годов, в котором можно жить. Об этом сообщили на сайте The Drive.

Этот автопоезд достигает в длину около 150 метров и оснащен огромными колесами. Он может проехать практически по любой местности.

Единственным производителем такого транспорта были LeTourneau Technologies. Они изготовили всего несколько внедорожных поездов.

ТС-497 сейчас является скорее туристическим объектом, чем полноценным транспортом. Когда он был готов к работе, его длина составляла примерно 170 метров.

В TC-497 есть кухня со всем необходимым для приготовления еды Фото: Скриншот

Все колеса внедорожного поезда приводились в движение электрикой при помощи специально разработанных ступичных моторов. Электроэнергия вырабатывалась газотурбинными двигателями.

Внутри есть несколько спальных мест для экипажа Фото: Скриншот

TC-497 был разработан для доставки тяжелых грузов на большие расстояния без необходимости в специальной инфраструктуре. В нем есть спальные помещения, кухня, небольшая столовая и туалет.

Внутри предусмотрено и машинное отделение. Там инженеры могли следить за работой двигателей.

TC-497 управлялся не как автомобиль, а как рельсовое транспортное средство. В нем есть два поворотных рычага, которые отвечают за угол поворота и скорость.

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Многие из построенных внедорожных поездов сейчас находятся не в лучшем состоянии. Все они не пригодны для использования и является напоминанием о временах холодной войны.

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