В інтернеті показали величезний позашляховий поїзд 60-х з кухнею та ванною (відео)
Позашляхові поїзди використовували для перевезення важких вантажів на великі відстані без потреби у спеціальній інфраструктурі. Усередині є спальні приміщення, кухня, невелика їдальня та туалет.
Блогери показали незвичайний величезний позашляховий поїзд ТС-497 1960-х років, у якому можна жити. Про це повідомили на сайті The Drive.
Цей автопоїзд сягає завдовжки близько 150 метрів і оснащений величезними колесами. Він може проїхати практично будь-якою місцевістю.
Єдиним виробником такого транспорту були LeTourneau Technologies. Вони виготовили лише кілька позашляхових поїздів.
ТС-497 зараз є скоріше туристичним об'єктом, ніж повноцінним транспортом. Коли він був готовий до роботи, його довжина складала приблизно 170 метрів.
Всі колеса позашляхового поїзда рухалися завдяки електриці за допомогою спеціально розроблених ступичних моторів. Електроенергія вироблялася газотурбінними двигунами.
TC-497 був розроблений для доставки важких вантажів на великі відстані без необхідності спеціальної інфраструктури. У ньому є спальні приміщення, кухня, невелика їдальня та туалет.
Усередині передбачено машинне відділення. Там інженери могли стежити за роботою двигунів.
TC-497 керувався не як автомобіль, а як рейковий транспортний засіб. У ньому є два поворотні важелі, які відповідають за кут повороту та швидкість.Важливо
Більшість з побудованих позашляхових поїздів зараз не в кращому стані. Всі вони не придатні для використання та є нагадуванням про часи холодної війни.
Раніше Фокус розповів, що американка Джулія показала свій будинок на колесах на базі позашляховика Toyota FJ Cruiser Overlander 2012 випуску.