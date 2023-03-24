В інтернеті показали величезний позашляховий поїзд 60-х з кухнею та ванною (відео)

Позашляхові поїзди використовували для перевезення важких вантажів на великі відстані без потреби у спеціальній інфраструктурі. Усередині є спальні приміщення, кухня, невелика їдальня та туалет.

Related video

Блогери показали незвичайний величезний позашляховий поїзд ТС-497 1960-х років, у якому можна жити. Про це повідомили на сайті The Drive.

Цей автопоїзд сягає завдовжки близько 150 метрів і оснащений величезними колесами. Він може проїхати практично будь-якою місцевістю.

Єдиним виробником такого транспорту були LeTourneau Technologies. Вони виготовили лише кілька позашляхових поїздів.

ТС-497 зараз є скоріше туристичним об'єктом, ніж повноцінним транспортом. Коли він був готовий до роботи, його довжина складала приблизно 170 метрів.

У TC-497 є кухня з усім необхідним для приготування їжі Фото: Скріншот

Всі колеса позашляхового поїзда рухалися завдяки електриці за допомогою спеціально розроблених ступичних моторів. Електроенергія вироблялася газотурбінними двигунами.

Усередині є кілька спальних місць для екіпажу Фото: Скріншот

TC-497 був розроблений для доставки важких вантажів на великі відстані без необхідності спеціальної інфраструктури. У ньому є спальні приміщення, кухня, невелика їдальня та туалет.

Усередині передбачено машинне відділення. Там інженери могли стежити за роботою двигунів.

TC-497 керувався не як автомобіль, а як рейковий транспортний засіб. У ньому є два поворотні важелі, які відповідають за кут повороту та швидкість.

Важливо

Американський військовий позашляховик перетворили на всюдихід для найсуворіших умов (фото)

Більшість з побудованих позашляхових поїздів зараз не в кращому стані. Всі вони не придатні для використання та є нагадуванням про часи холодної війни.

Раніше Фокус розповів, що американка Джулія показала свій будинок на колесах на базі позашляховика Toyota FJ Cruiser Overlander 2012 випуску.