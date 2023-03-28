В Британии нашли один из 30 невероятно редких заряженных Mercedes-Benz 80-х (видео)

Эксклюзивный Mercedes-Benz 500 SEC AMG был иконой среди автомобилей 1980-х. Автомобиль обладал динамикой на уровне суперкаров Ferrari и Lamborghini тех лет.

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В Великобритании нашли невероятно редкое заряженное купе Mercedes-Benz 500 SEC AMG 1985 года, который простоял в гараже 17 лет. Видео опубликовали на YouTube-канале The Late Brake Show.

Mercedes-Benz 500 AMG "Hammer" стал настоящей иконой 80-х. Этот роскошный автомобиль обладал динамикой на уровне суперкаров Ferrari и Lamborghini тех лет.

Ателье AMG взяло за основу стандартное купе и заменило 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель на 6,0-литровый двигатель V8. После доработок мощность автомобиля составляла 360 л.с. и 526 Нм крутящего момента.

Для британского рынка изготовили всего несколько Mercedes-Benz 500 SEC AMG Фото: Скриншот

Разгон от 0 до 100 км/ч занимал всего около 5 секунд. Для сравнения, Ferrari Testarossa выполняла данное упражнение за 5,2 секунды.

Всего было выпущено около 30 экземпляров Mercedes-Benz 500 SEC AMG. Один из них находится в этом гараже.

Пробег эксклюзивного автомобиля составляет всего 84 387 километров. Последние 17 лет он пылился в гараже.

Mercedes-Benz 500 SEC AMG нуждается в реставрации Фото: Скриншот

Mercedes-Benz 500 SEC AMG купили новым в 1980-х. Спустя время он получил 5,0-литровый двигатель V8 мощностью 340 л.с. и крутящим моментом 457 Нм.

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Несмотря на то что автомобиль простоял в гараже 17 лет, его удалось завести. Двигатель все еще в рабочем состоянии, но авто нужно отремонтировать.

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