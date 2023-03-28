У Британії знайшли один з 30 надзвичайно рідкісних заряджених Mercedes-Benz 80-х (відео)
Ексклюзивний Mercedes-Benz 500 SEC AMG був іконою серед автомобілів 1980-х. Автомобіль мав динаміку на рівні суперкарів Ferrari та Lamborghini тих років.
У Великій Британії знайшли неймовірно рідкісне заряджене купе Mercedes-Benz 500 SEC AMG 1985 року, який простояв у гаражі 17 років. Відео опублікували на YouTube-каналі The Late Brake Show.
Mercedes-Benz 500 AMG "Hammer" став справжньою іконою 80-х. Цей розкішний автомобіль мав динаміку на рівні суперкарів Ferrari та Lamborghini тих років.
Ательє AMG взяло за основу стандартне купе та замінило 3,0-літровий шестициліндровий двигун на 6,0-літровий двигун V8. Після доробок потужність автомобіля становила 360 к.с. і 526 Нм крутного моменту.
Розгін від 0 до 100 км/год займав лише близько 5 секунд. Для порівняння, Ferrari Testarossa виконувала цю вправу за 5,2 секунди.
Усього було випущено близько 30 екземплярів Mercedes-Benz 500 SEC AMG. Один з них знаходиться в цьому гаражі.
Пробіг ексклюзивного автомобіля складає лише 84 387 кілометрів. Останні 17 років він припадав пилом в гаражі.
Mercedes-Benz 500 SEC AMG купили новим у 1980-х. Через деякий час він отримав 5,0-літровий двигун V8 потужністю 340 к.с. і крутним моментом 457 Нм.Важливо
Попри те, що автомобіль простояв у гаражі 17 років, його вдалося завести. Двигун все ще у робочому стані, але авто потрібно відремонтувати.
Раніше Фокус писав, що у Німеччині виявлено рідкісний Ferrari 365 GT NART Spider 1986 року.