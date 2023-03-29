Эксперты проверили запас хода современных электромобилей в реальных условиях (видео)

Для ролика выбрали шесть популярных в Европе электромобилей. Блогеры проверили их реальный запас хода на одном заряде.

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Блогеры протестировали популярные современные электромобили и проверили их запас хода в реальных условиях. Видео опубликовали на YouTube-канале Carwow.

Для ролика выбрали шесть электрокаров: Nissan Ariya, Genesis GV60, Volkswagen ID.Buzz, Tesla Model Y, Audi Q4 e-tron Sportback и Mercedes-Benz EQA. Все они доступны на европейском рынке.

Блогеры проехались на электромобилях по шоссе и в городе. Они не превышали допустимую для дорог скорость, а все необходимое оборудование для комфортного вождения было включено.

Важно

Названы самые ожидаемые электромобили 2023 года (фото)

Nissan Ariya оснащается одним электромотором мощностью 242 л.с. Емкость аккумуляторной батареи составляет 87 кВтч, а заявленный запас хода — 499 км.

На Genesis GV60 установлен электромотор, который выдает мощность 229 л.с. Он питается от аккумуляторной батареи емкостью 77 кВтч. Заявленный запас хода на одном заряде составляет 516 км.

Volkswagen ID.Buzz оснащается одним электромотором мощностью 204 л.с. Емкость аккумуляторной батареи составляет 77 кВтч, а заявленный запас хода — 410 км.

На Tesla Model Y установлены два электромотора суммарной мощностью 384 л.с. Они питаются от аккумуляторной батареи емкостью 75 кВтч. Заявленный запас хода на одном заряде составляет 564 км.

Audi Q4 e-tron Sportback оснащается одним электромотором мощностью 299 л.с. Емкость аккумуляторной батареи составляет 77 кВтч, а заявленный запас хода — 502 км.

На Mercedes-Benz EQA установлен один электромотор мощностью 190 л.с. Он питается от аккумуляторной батареи емкостью 66,5 кВтч. Заявленный запас хода на одном заряде составляет 355 км.

Результаты тестов

Реальный запас хода электромобилей от 100% до 0% заряда:

Nissan Ariya — 429 км;

Genesis GV60 — 407 км;

Volkswagen ID.Buzz — 326 км;

Tesla Model Y — 458 км;

Audi Q4 e-tron Sportback — 378 км;

Mercedes-Benz EQA — 334 км.

Фактический запас хода для этих электромобилей составил примерно 80% от номинального значения. Nissan Ariya набрал больше всего баллов с 86%, а Audi Q4 e-tron Sportback показал худший результат — 75%.

Ранее Фокус сообщал, что эксперты назвали 10 бюджетных моделей электромобилей, которые обладают запасом хода более 400 км на одном заряде.