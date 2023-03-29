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Авто

Експерти перевірили запас ходу сучасних електромобілів у реальних умовах (відео)

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Фото: Скріншот | Реальний запас ходу популярних електромобілів виявився нижчим від заявленого

Для ролика вибрали шість популярних у Європі електромобілів. Блогери перевірили їхній реальний запас ходу на одному заряді.

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Блогери протестували популярні сучасні електромобілі та перевірили їх запас ходу в реальних умовах. Відео опублікували на Youtube-каналі Carwow.

Для ролика вибрали шість електрокарів: Nissan Ariya, Genesis GV60, Volkswagen ID. Buzz, Tesla Model Y, Audi Q4 e-tron Sportback та Mercedes-Benz EQA. Усі вони доступні на європейському ринку.

Блогери проїхалися електромобілями по шосе та у місті. Вони не перевищували допустиму для доріг швидкість, а все необхідне обладнання для комфортного керування було включено.

Важливо
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Названо найочікуваніші електромобілі 2023 року (фото)

Nissan Ariya оснащується одним електромотором потужністю 242 к. с. Місткість акумуляторної батареї становить 87 кВт⋅год, а заявлений запас ходу — 499 км.

На Genesis GV60 встановлений електромотор, який видає потужність 229 к. с. Він живиться від акумуляторної батареї місткістю 77 кВт⋅год. Заявлений запас ходу одному заряді становить 516 км.

Volkswagen ID.Buzz оснащується одним електромотором потужністю 204 к. с. Місткість акумуляторної батареї становить 77 кВт⋅год, а заявлений запас ходу — 410 км.

На Tesla Model Y встановлені два електромотори сумарною потужністю 384 к. с. Вони живляться від акумуляторної батареї місткістю 75 кВт⋅год. Заявлений запас ходу одному заряді становить 564 км.

Audi Q4 e-tron Sportback оснащується одним електромотором потужністю 299 к. с. Місткість акумуляторної батареї становить 77 кВт⋅год, а заявлений запас ходу — 502 км.

На Mercedes-Benz EQA встановлений один електромотор потужністю 190 к. с. Він живиться від акумуляторної батареї місткістю 66,5 кВт⋅год. Заявлений запас ходу одному заряді становить 355 км.

Результати тестів

Реальний запас ходу електромобілів від 100% до 0% заряду:

  • Nissan Ariya — 429 км;
  • Genesis GV60 — 407 км;
  • Volkswagen ID.Buzz — 326 км;
  • Tesla Model Y — 458 км;
  • Audi Q4 e-tron Sportback — 378 км;
  • Mercedes-Benz EQA — 334 км.

Фактичний запас ходу цих електромобілів становив приблизно 80% від номінального значення. Nissan Ariya набрав найбільше балів (86%), а Audi Q4 e-tron Sportback показав найгірший результат — 75%.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти назвали 10 бюджетних моделей електромобілів, які мають запас ходу понад 400 км на одному заряді.