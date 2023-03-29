Експерти перевірили запас ходу сучасних електромобілів у реальних умовах (відео)
Для ролика вибрали шість популярних у Європі електромобілів. Блогери перевірили їхній реальний запас ходу на одному заряді.
Блогери протестували популярні сучасні електромобілі та перевірили їх запас ходу в реальних умовах. Відео опублікували на Youtube-каналі Carwow.
Для ролика вибрали шість електрокарів: Nissan Ariya, Genesis GV60, Volkswagen ID. Buzz, Tesla Model Y, Audi Q4 e-tron Sportback та Mercedes-Benz EQA. Усі вони доступні на європейському ринку.
Блогери проїхалися електромобілями по шосе та у місті. Вони не перевищували допустиму для доріг швидкість, а все необхідне обладнання для комфортного керування було включено.
Nissan Ariya оснащується одним електромотором потужністю 242 к. с. Місткість акумуляторної батареї становить 87 кВт⋅год, а заявлений запас ходу — 499 км.
На Genesis GV60 встановлений електромотор, який видає потужність 229 к. с. Він живиться від акумуляторної батареї місткістю 77 кВт⋅год. Заявлений запас ходу одному заряді становить 516 км.
Volkswagen ID.Buzz оснащується одним електромотором потужністю 204 к. с. Місткість акумуляторної батареї становить 77 кВт⋅год, а заявлений запас ходу — 410 км.
На Tesla Model Y встановлені два електромотори сумарною потужністю 384 к. с. Вони живляться від акумуляторної батареї місткістю 75 кВт⋅год. Заявлений запас ходу одному заряді становить 564 км.
Audi Q4 e-tron Sportback оснащується одним електромотором потужністю 299 к. с. Місткість акумуляторної батареї становить 77 кВт⋅год, а заявлений запас ходу — 502 км.
На Mercedes-Benz EQA встановлений один електромотор потужністю 190 к. с. Він живиться від акумуляторної батареї місткістю 66,5 кВт⋅год. Заявлений запас ходу одному заряді становить 355 км.
Результати тестів
Реальний запас ходу електромобілів від 100% до 0% заряду:
- Nissan Ariya — 429 км;
- Genesis GV60 — 407 км;
- Volkswagen ID.Buzz — 326 км;
- Tesla Model Y — 458 км;
- Audi Q4 e-tron Sportback — 378 км;
- Mercedes-Benz EQA — 334 км.
Фактичний запас ходу цих електромобілів становив приблизно 80% від номінального значення. Nissan Ariya набрав найбільше балів (86%), а Audi Q4 e-tron Sportback показав найгірший результат — 75%.
Раніше Фокус повідомляв, що експерти назвали 10 бюджетних моделей електромобілів, які мають запас ходу понад 400 км на одному заряді.