Автопроизводители испытывают проблемы с поставками комплектующих из-за войны в Украине

Многие автопроизводители пытаются наладить цепочки поставок комплектующих, но на это требуются время и деньги. Только некоторые концерны смогли улучшить ситуацию.

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Мировые автопроизводители продолжают испытывать проблемы с цепочками поставок комплектующих, в том числе из-за войны в Украине. Об этом рассказали на сайте Reuters.

У многих автопроизводителей наблюдается проблемы с поставками микрочипов, а также других электронных компонентов. Это привело задержкам и остановкам заводов.

Поставки полупроводников улучшились из-за падения спроса на персональные компьютеры в последние месяцы. Тем не менее появились другие проблемы, которые могут увеличить затраты на производство новых автомобилей.

Эксперты отметили, что проблемы с компонентами связаны с увеличением расходов на программы восстановления инфраструктуры и производственных мощностей, а также увеличением военных расходов на поддержку Украины в войне против РФ. Помимо этого военные компании также нуждаются в полупроводниках и других труднодоступных электронных компонентах, что может снова нарушить цепочки поставок.

Увеличение государственных расходов привело к увеличению спроса на промышленное оборудование и сельскохозяйственное оборудованию. Это вызвало снижение поставок микрочипов.

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Концерны Ford и General Motors заявили, что им удалось улучшить свои цепочки поставок, но они все еще сталкиваются с краткосрочными сбоями. На прошлой неделе GM снова открыли свой завод в Силао, Мексика, который производит Chevrolet Silverado и GMC Sierra.

Ранее Фокус сообщил, что эксперты рассказали, как нормы по вредным выбросам для транспорта Евро-7 повлияют на стоимость новых автомобилей.