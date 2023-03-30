Автовиробники мають проблеми з поставками деталей для комплектування через війну в Україні

Більшість автовиробників намагаються налагодити ланцюжки поставок деталей для комплектування, але на це потрібні час і гроші. Лише деякі концерни змогли покращити ситуацію.

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Світові автовиробники продовжують відчувати проблеми з ланцюжками постачання деталей для комплектування, зокрема через війну в Україні. Про це розповіли на сайті Reuters.

У багатьох автовиробників спостерігаються проблеми з постачанням мікрочипів, а також інших електронних компонентів. Це призвело до затримок і зупинок заводів.

Постачання напівпровідників покращилося через падіння попиту на персональні комп'ютери в останні місяці. Проте виникли інші проблеми, які можуть збільшити витрати на виробництво нових автомобілів.

Експерти зазначили, що проблеми з компонентами пов'язані зі збільшенням витрат на програми відновлення інфраструктури та виробничих потужностей, а також збільшенням військових витрат на підтримку України у війні проти РФ. Крім цього військові компанії також потребують напівпровідників та інших важкодоступних електронних компонентів, що може знову порушити ланцюжки поставок.

Збільшення державних витрат призвело до збільшення попиту на промислове та сільськогосподарське обладнання. Це викликало зниження постачань мікрочипів.

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Концерни Ford та General Motors заявили, що їм вдалося покращити свої ланцюжки поставок, але вони все ще стикаються з короткостроковими збоями. Минулого тижня GM знову відкрили свій завод у Сілао, Мексика, який виробляє Chevrolet Silverado та GMC Sierra.

Раніше Фокус повідомив, що експерти розповіли, як норми щодо шкідливих викидів для транспорту Євро-7 вплинуть на вартість нових автомобілів.