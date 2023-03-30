Названы самые продаваемые автомобили в Европе за 2023 год

За февраль 2023 года в Европе продали более 900 000 новых автомобилей. Европейские водители стали чаще покупать электромобили.

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Аналитики назвали самые продаваемые модели автомобилей на европейском рынке в 2023 году. Об этом сообщили на сайте Autocar.

По данным аналитической компании Jato Dynamics, за февраль в Европе было продано чуть более 900 000 новых автомобилей. Значительный рост продаж зафиксирован в Бельгии, Италии, Испании и Великобритании. Только на Кипре, в Финляндии, Норвегии и Швеции наблюдался спад.

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Эксперты считают, что продажи автомобилей в Европе улучшились благодаря конкурентным сделкам и выгодным предложениям от производителей. Например, Tesla существенно снизили цены на свои авто в Великобритании.

Tesla Model Y возглавил рейтинг самых продаваемых автомобилей в Европе Фото: Tesla

Европейские водители стали чаще покупать электромобили. В феврале количество зарегистрированных электрокаров выросло на 33% до 118 329 единиц.

Самые популярные автомобили в Европе за февраль:

Tesla Model Y — 18,446 авто (+173%). Dacia Sandero — 18,431 авто (+40%). Peugeot 208 — 16,180 авто (+10%). Volkswagen T-Roc — 15,760 авто (+68%). Opel/Vauxhall Corsa — 15,120 авто (+29%). Toyota Yaris Cross — 14,772 авто (+54%). Dacia Duster — 14,038 авто (+33%). Abarth/Fiat 500 — 13,542 авто (+35%). Volkswagen Golf — 13,399 авто (-11%). Skoda Octavia — 12,296 авто (+14%).

За Tesla Model Y по продажам среди электромобилей в Европе расположился Volkswagen ID.3. За февраль было продано 5375 автомобилей этой модели.

Volkswagen возглавил рейтинг брендов с 96 602 проданными авто по итогам февраля. За ним следует Toyota с 61 930 реализованными автомобилями.

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