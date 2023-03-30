Названі найпопулярніші автомобілі в Європі за 2023 рік
За лютий 2023 року в Європі продали понад 900 000 нових автомобілів. Європейські водії почали частіше купувати електромобілі.
Аналітики назвали найпопулярніші моделі автомобілів на європейському ринку у 2023 році. Про це повідомили на сайті Autocar.
За даними аналітичної компанії Jato Dynamics, за лютий у Європі було продано трохи більш ніж 900 тисяч нових автомобілів. Значне зростання продажів зафіксовано в Бельгії, Італії, Іспанії та Великій Британії. Лише на Кіпрі, у Фінляндії, Норвегії та Швеції спостерігався спад.Важливо
Експерти вважають, що продаж автомобілів у Європі покращився завдяки конкурентним угодам і вигідним пропозиціям від виробників. Наприклад, Tesla суттєво знизила ціни на свої авто у Великій Британії.
Європейські водії почали частіше купувати електромобілі. У лютому кількість зареєстрованих електрокарів зросла на 33% до 118 329 одиниць.
Найпопулярніші автомобілі в Європі за лютий 2023 року:
- Tesla Model Y — 18 446 авто (+173%).
- Dacia Sandero — 18 431 авто (+40%).
- Peugeot 208 — 16 180 авто (+10%).
- Volkswagen T-Roc — 15 760 авто (+68%).
- Opel/Vauxhall Corsa — 15 120 авто (+29%).
- Toyota Yaris Cross — 14 772 авто (+54%).
- Dacia Duster — 14 038 авто (+33%).
- Abarth/Fiat 500 — 13 542 авто (+35%).
- Volkswagen Golf — 13 399 авто (-11%).
- Skoda Octavia — 12 296 авто (+14%).
За Tesla Model Y в рейтингу продажів серед електромобілів у Європі розташувався Volkswagen ID.3. За лютий було продано 5375 автомобілів цієї моделі.
Volkswagen очолив рейтинг брендів із 96 602 проданими авто за підсумками лютого. За ним слідує Toyota з 61 930 реалізованими автомобілями.
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