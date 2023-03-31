Раритетный внедорожник Citroen без крыши ушел с молотка за $25 000 (фото)

Раритетный Citroen Mehari отличается кузовом из АБС-пластика и складным лобовым стеклом. В рамках недавних реставрационных работ были заменены капот и задняя панель внедорожника.

Related video

На аукционе Bring a Trailer продали необычный раритетный внедорожник Citroen Mehari 1970 года. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Citroen Mehari был вдохновлен джипом Willys времен Второй мировой войны и Mini Moke. Модель выпускалась почти 20 лет, за которые было продано более 140 000 единиц.

Внедорожник имел несколько уникальных особенностей, в частности, его кузов был изготовлен из АБС-пластика, что делало его устойчивым к коррозии. Также у автомобиля были складное лобовое стекло и трансформируемая крыша.

Кузов внедорожника устойчив к коррозии и не боится воды Фото: Bring a Trailer

Citroen Mehari часто использовали в морской местности. Там автомобиль показывал себя с лучшей стороны, так как его кузов водонепроницаем.

В интерьере можно найти двухспицевое рулевое колесо и два ковшеобразных сиденья спереди. Сзади расположен диван из белого винила.

Задние сиденья можно сложить для увеличения багажного пространства Фото: Bring a Trailer

Под капотом расположен 602-кубовый оппозитный двухцилиндровый двигатель мощность 26 л.с. Он работает в паре с четырехступенчатой ​​механической коробкой переключения передач.

Citroen Mehari оснащался маломощным, но эффективным двигателем Фото: Bring a Trailer

На Citroen Mehari установлены 15-дюймовые колесные диски с полированными центральными колпаками. Они обуты в шины Firestone F-560 серии 135.

В рамках недавних реставрационных работ были заменены капот и задняя панель внедорожника. Автомобиль теперь выглядит отлично, а его пробег составляет 141 622 км.

Важно

Настоящий зверь: на аукционе продают самый экстремальный британский суперкар 2000-х (фото)

Автомобиль 30 марта ушел с молотка на аукционе. Максимальная ставка составила $25 000.

Ранее Фокус рассказал, что в США на аукцион Gooding&Company выставили кабриолет Mercedes-Benz 500 K 1934 года.