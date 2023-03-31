Раритетний позашляховик Citroen без даху пішов з молотка за $25 000 (фото)

Раритетний Citroen Mehari відрізняється кузовом із АБС-пластику та складаним лобовим склом. Під час нещодавніх реставраційних робіт було замінено капот і задню панель позашляховика.

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На аукціоні Bring a Trailer продали незвичайний раритетний позашляховик Citroen Mehari 1970 року. Подробиці про автомобіль розповіли на сайті аукціонного дому.

Citroen Mehari був натхненний джипом Willys часів Другої світової війни та Mini Moke. Модель випускали майже 20 років, за які було продано понад 140 тисяч одиниць.

Позашляховик мав кілька унікальних особливостей, зокрема його кузов був виготовлений із АБС-пластику, що робило його стійким до корозії. Також в автомобіля були складане лобове скло й дах, що міг трансформуватися.

Кузов позашляховика стійкий до корозії та не боїться води Фото: Bring a Trailer

Citroen Mehari часто використовували в морській місцевості. Там автомобіль показував себе з кращого боку, тому що його кузов водонепроникний.

В інтер'єрі можна знайти двоспицеве кермо та два сидіння спереду. Позаду розташований диван із білого вінілу.

Задні сидіння можна скласти для збільшення багажного простору Фото: Bring a Trailer

Під капотом розташований 602-кубовий двоциліндровий опозитний двигун потужність 26 к.с. Він працює в парі з чотириступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

Citroen Mehari оснащувався малопотужним, але ефективним двигуном Фото: Bring a Trailer

На Citroen Mehari встановлені 15-дюймові колісні диски з полірованими центральними ковпаками. Вони взуті в шини Firestone F-560 серії 135.

Під час нещодавніх реставраційних робіт було замінено капот і задню панель позашляховика. Автомобіль тепер має відмінний стан, а пробіг становить 141 622 км.

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Автомобіль 30 березня пішов з молотка на аукціоні. Максимальна ставка становила $25 000.

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