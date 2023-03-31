В старом сарае обнаружили коллекцию раритетных ретро-авто на сотни тысяч долларов (видео)

Старинные автомобили не выезжали на дороги более 10 лет. В коллекции есть редкие Dodge, Chrysler и Plymouth стоимостью до 100 000 долларов.

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В американском штате Северная Каролина найдена целая скрытая коллекция редких ретро-автомобилей. Более десятка машин 60-70-х годов хранятся в старом столетнем сарае и во дворе под открытым небом. Им посвятили видео на Youtube-канале Auto Archaeology.

Автомобили не выезжали на дороги минимум с 2009 года. Известно, что их владелец занимался драгрейсингом и реставрацией авто, однако ему не хватает времени, чтобы восстановить их всех. Часть машин неплохо сохранились, другие – уже стали металлоломом.

Цена Dodge Charger R/T может достигать 100 000 долларов Dodge Charger 1972 года Oldsmobile 442 1968 года Plymouth Road Runner 1969 года Chrysler 300 1966 года

Больше всего в коллекции авто концерна Chrysler. Самым ценным является редкий Dodge Charger R/T 1970 года с 7,2-литровым 375-сильным V8 – в хорошем состоянии такое авто может стоить 80-100 тысяч долларов. Спортивное купе проржавело и требует замены внутренней отделки, но сохранило родную краску.

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Есть и еще один Dodge Charger 1971 года с менее мощным 6,3-литровым мотором на 300 л. с. Рядом стоят Plymouth Road Runner 1969 года и Oldsmobile Cutlass 442 1968 года с 6,6-литровым 350-сильным V8.

Во дворе хранятся роскошный седан Chrysler 300 1966 года мощностью 330 л. с. А в груде металла специалисты узнали Plymouth GTX 1967 года. Кроме того, в коллекции собрано несколько винтажных пикапов.

Ранее Фокус сообщал, что в США нашли еще одну заброшенную коллекцию старинных авто. Машины годами ржавели в саду.

Также мы писали, что 87-летний Bentley за $350 000 полвека не выезжал на дороги.