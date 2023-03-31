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Авто

В старом сарае обнаружили коллекцию раритетных ретро-авто на сотни тысяч долларов (видео)

Dodge Charger R/T, Dodge Charger 1970, Chrysler 300, Plymouth Road Runner, ретро авто, коллекция авто
Фото: скриншот/YouTube | Dodge Charger R/T оснащен 375-сильным V8

Старинные автомобили не выезжали на дороги более 10 лет. В коллекции есть редкие Dodge, Chrysler и Plymouth стоимостью до 100 000 долларов.

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В американском штате Северная Каролина найдена целая скрытая коллекция редких ретро-автомобилей. Более десятка машин 60-70-х годов хранятся в старом столетнем сарае и во дворе под открытым небом. Им посвятили видео на Youtube-канале Auto Archaeology.

Автомобили не выезжали на дороги минимум с 2009 года. Известно, что их владелец занимался драгрейсингом и реставрацией авто, однако ему не хватает времени, чтобы восстановить их всех. Часть машин неплохо сохранились, другие – уже стали металлоломом.

Dodge Charger R/T Fullscreen
Цена Dodge Charger R/T может достигать 100 000 долларов
Dodge Charger 1972 года Fullscreen
Dodge Charger 1972 года
Oldsmobile 442 1968 года Fullscreen
Oldsmobile 442 1968 года
Plymouth Road Runner 1969 года Fullscreen
Plymouth Road Runner 1969 года
Chrysler 300 1966 года Fullscreen
Chrysler 300 1966 года
Dodge Charger R/T
Dodge Charger 1972 года
Oldsmobile 442 1968 года
Plymouth Road Runner 1969 года
Chrysler 300 1966 года

Больше всего в коллекции авто концерна Chrysler. Самым ценным является редкий Dodge Charger R/T 1970 года с 7,2-литровым 375-сильным V8 – в хорошем состоянии такое авто может стоить 80-100 тысяч долларов. Спортивное купе проржавело и требует замены внутренней отделки, но сохранило родную краску.

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Есть и еще один Dodge Charger 1971 года с менее мощным 6,3-литровым мотором на 300 л. с. Рядом стоят Plymouth Road Runner 1969 года и Oldsmobile Cutlass 442 1968 года с 6,6-литровым 350-сильным V8.

Во дворе хранятся роскошный седан Chrysler 300 1966 года мощностью 330 л. с. А в груде металла специалисты узнали Plymouth GTX 1967 года. Кроме того, в коллекции собрано несколько винтажных пикапов.

Ранее Фокус сообщал, что в США нашли еще одну заброшенную коллекцию старинных авто. Машины годами ржавели в саду.

Также мы писали, что 87-летний Bentley за $350 000 полвека не выезжал на дороги.