Электрокар против гибрида: заряженные седаны Mercedes-AMG сравнили на прямой (видео)

Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance и Mercedes-AMG EQS 53 являются флагманскими моделями в своих классах. Тем не менее только один из автомобилей оказался лидером этой гонки.

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Блогеры устроили драг-рейсинг между двумя заряженными седанам — гибридным Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance и электромобилем Mercedes-AMG EQS 53. Видео опубликовали на YouTube-канале Carwow.

Оба автомобиля являются флагманскими моделями в своих классах. Они оснащаются мощными силовыми установками и невероятно быстрые на прямой.

Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance оснащается гибридной силовой установкой с 4,0-литровым турбированным двигателем V8 и электромотором суммарной мощностью 843 л.с. и крутящим моментом 1470 Нм. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,9 секунды, а вес авто составляет 2305 кг.

Mercedes-AMG EQS 53 оснащается двумя электромоторами мощностью 761 л.с. и 1020 Нм крутящего момента. Электрокар разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды, а его вес составляет 2580 кг.

В первом заезде с места у Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance возникли проблемы в работе системы полного привода 4MATIC. Из-за этого Mercedes-AMG EQS 53 одержал победу.

Со второй попытки Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance смог добраться до финиша первым. Mercedes-AMG EQS 53 не хватило мощности, чтобы ехать на равных с гибридным конкурентом.

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Спорткары Porsche Cayman и BMW Z4 сразились в заезде по прямой (видео)

В заездах с ходу Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance доказал свое превосходство над электромобилем. Гибридный седан сильно отрывался вперед во всех следующих гонках.

Ранее Фокус писал, что блогеры устроили драг-рейсинг между тремя спорткарами Toyota из разных поколений, чтобы определить самую быструю модель.