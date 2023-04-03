Електрокар проти гібрида: заряджені седани Mercedes-AMG порівняли на прямій (відео)

Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance та Mercedes-AMG EQS 53 є флагманськими моделями у своїх класах. Проте лише один з автомобілів виявився лідером цих перегонів.

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Блогери влаштували драг-рейсинг між двома зарядженими седанами — гібридним Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance та електромобілем Mercedes-AMG EQS 53. Відео опублікували на YouTube-каналі Carwow.

Обидва автомобілі є флагманськими моделями у своїх класах. Вони оснащуються потужними силовими установками та неймовірно швидкі на прямій.

Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance оснащується гібридною силовою установкою з 4,0-літровим турбованим двигуном V8 та електромотором сумарною потужністю 843 к. с. і крутним моментом 1470 Нм. Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,9 секунди, а вага авто становить 2305 кг.

Mercedes-AMG EQS 53 оснащується двома електромоторами потужністю 761 к. с. і 1020 Нм крутного моменту. Електрокар розганяється від 0 до 100 км/год за 3,8 секунди, а його вага становить 2580 кг.

У першому заїзді з місця у Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance виникли проблеми в роботі системи повного приводу 4MATIC. Через це Mercedes-AMG EQS 53 здобув перемогу.

З другої спроби Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance зміг дістатися фінішу першим. Mercedes-AMG EQS 53 не вистачило потужності, щоб їхати на рівних із гібридним конкурентом.

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У заїздах з ходу Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance довів свою перевагу над електромобілем. Гібридний седан сильно відривався вперед у всіх наступних перегонах.

Раніше Фокус писав, що блогери влаштували драг-рейсинг між трьома спорткарами Toyota з різних поколінь, щоб визначити найшвидшу модель.