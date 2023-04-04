Старый 30-летний Ford ушел с молотка по цене нового Гелендвагена (фото)

Спорткар Ford Mustang SVT Cobra отлично сохранился и не нуждается в ремонте. Он принадлежал американскому автодилеру, который выкупил автомобиль в 2022 году.

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На аукционе Birng a Trailer продали заряженный спорткар Ford Mustang SVT Cobra 1993 года выпуска за 118 000 долларов. Об этом рассказали на сайте аукционного дома.

Этот Ford Mustang SVT Cobra принадлежит американскому автодилеру, который выкупил автомобиль в 2022 году. Пробег авто составляет всего 210 км.

Спорткар отлично сохранился и не нуждается в ремонте. Он имеет полную комплектацию и поставляется со всеми оригинальными документами.

Ford Mustang SVT Cobra оснащен 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. На крышке багажника установлен спойлер.

Версия SVT Cobra отличается большим спойлером на крышке багажника Фото: Bring a Trailer

Версия SVT Cobra отличается спортивными амортизаторами и стойками Tokico, а также модернизированными стабилизаторами поперечной устойчивости. Также на всех осях установлены улучшенные дисковые тормоза.

Кузов Ford Mustang SVT Cobra окрашен в черный цвет. Интерьер выполнен в сером цвете Opal Grey.

В комплектацию входят стереосистема, кондиционер и электрические стеклоподъемники Фото: Bring a Trailer

Оснащение включает стереосистему с компакт-дисками, кондиционер, электрические стеклоподъемники и электрорегулировку зеркал.

Под капотом расположен 4,9-литровый двигатель V8 мощностью 235 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой переключения передач.

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Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 6 секунд. Максимальная скорость составляет 225 км/ч.

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