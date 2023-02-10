Уникальный Ford Mustang 60-х ушел с молотка по цене трех Ferrari (фото)

Гоночный Ford Mustang принес своей команде чемпионский титул в гонках Trans-Am. Спорткар оснащен 4,7-литровым 390-сильным V8.

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[ + – ] Всего выпустили только 16 гоночных Ford Mustang Фото: Barrett-Jackson

Как правило, винтажные Ford Mustang не столь дорогие. Высокая цена обусловлена тем, что с молотка ушла гоночная версия автомобиля. Всего к чемпионату SCCA Trans Am подготовили только 16 таких авто.

[ + – ] Спорткар отметился гоночными победами Фото: Barrett-Jackson

Тюнинг Ford Mustang выполнил знаменитый американский конструктор Кэрролл Шелби. Поначалу авто создавалось для его друга Кена Майлза (его роль сыграл Кристиан Бэйл в фильме "Аутсайдеры"), однако гонщик трагически погиб в аварии.

[ + – ] В салоне оставил свой автограф легендарный Кэролл Шелби Фото: Barrett-Jackson

Ford Mustang Trans-Am передали пилоту Джону МакКомбу и на этом авто он выиграл две гонки в сезоне 1966 года, что помогло команде Ford стать чемпионами. Спорткар участвовал в соревнованиях о 1969 года и добыл еще несколько побед.

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Автомобиль неоднократно попадал на обложки журналов Motor Trend и Sports Car Graphic. Позже Кэрролл Шелби оставил на машине свой автограф, а в 2013 году ее отреставрировали.

[ + – ] Под капотом установлен 390-сильный V8 Фото: Barrett-Jackson

Ford Mustang 1966 года оснащен 4,7-литровым V8 мощностью 390 л. с. В паре с ним работает 4-ступенчатая механическая КПП.

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