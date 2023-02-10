Уникальный Ford Mustang 60-х ушел с молотка по цене трех Ferrari (фото)
Гоночный Ford Mustang принес своей команде чемпионский титул в гонках Trans-Am. Спорткар оснащен 4,7-литровым 390-сильным V8.
В США на аукционе Barrett-Jackson продали Ford Mustang 1966 года. За автомобиль выручили 770 000 долларов – как за три Ferrari Roma. Историю авто рассказали на сайте аукциона.
Как правило, винтажные Ford Mustang не столь дорогие. Высокая цена обусловлена тем, что с молотка ушла гоночная версия автомобиля. Всего к чемпионату SCCA Trans Am подготовили только 16 таких авто.
Тюнинг Ford Mustang выполнил знаменитый американский конструктор Кэрролл Шелби. Поначалу авто создавалось для его друга Кена Майлза (его роль сыграл Кристиан Бэйл в фильме "Аутсайдеры"), однако гонщик трагически погиб в аварии.
Ford Mustang Trans-Am передали пилоту Джону МакКомбу и на этом авто он выиграл две гонки в сезоне 1966 года, что помогло команде Ford стать чемпионами. Спорткар участвовал в соревнованиях о 1969 года и добыл еще несколько побед.Важно
Автомобиль неоднократно попадал на обложки журналов Motor Trend и Sports Car Graphic. Позже Кэрролл Шелби оставил на машине свой автограф, а в 2013 году ее отреставрировали.
Ford Mustang 1966 года оснащен 4,7-литровым V8 мощностью 390 л. с. В паре с ним работает 4-ступенчатая механическая КПП.
Ранее Фокус сообщал, что на этом же аукционе продали самый первый Ford Mustang 2024. Он подорожал в 10 раз за полчаса.
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