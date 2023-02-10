Унікальний Ford Mustang 60-х пішов із молотка за ціною трьох Ferrari (фото)
Гоночний Ford Mustang приніс своїй команді чемпіонський титул у перегонах Trans-Am. Спорткар оснащений 4,7-літровим 390-сильним V8.
У США на аукціоні Barrett-Jackson продали Ford Mustang 1966 року. За автомобіль виручили 770 000 доларів — як за три Ferrari Roma. Історію авто розповіли на сайті аукціону.
Як правило, вінтажні Ford Mustang не такі дорогі. Висока ціна обумовлена тим, що з молотка пішла гоночна версія автомобіля. Загалом до чемпіонату SCCA Trans Am підготували лише 16 таких авто.
Тюнінг Ford Mustang виконав знаменитий американський конструктор Керрол Шелбі. Спочатку авто створювалося для його друга Кена Майлза (його роль зіграв Крістіан Бейл у фільмі "Аутсайдери" ), проте гонщик трагічно загинув у аварії.
Ford Mustang Trans-Am передали пілоту Джону Маккомбу і на цьому авто він виграв дві гонки в сезоні 1966 року, що допомогло команді Ford стати чемпіонами. Спорткар брав участь у змаганнях по 1969 рік і здобув ще кілька перемог.Важливо
Автомобіль неодноразово потрапляв на обкладинки журналів Motor Trend та Sports Car Graphic. Пізніше Керрол Шелбі залишив на машині свій автограф, а 2013 року її відреставрували.
Ford Mustang 1966 оснащений 4,7-літровим V8 потужністю 390 к. с. У парі з ним працює 4-ступінчаста механічна КПП.
Раніше Фокус повідомляв, що на цьому ж аукціоні продали перший Ford Mustang 2024. Він подорожчав у 10 разів за пів години.
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