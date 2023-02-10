Унікальний Ford Mustang 60-х пішов із молотка за ціною трьох Ferrari (фото)

Гоночний Ford Mustang приніс своїй команді чемпіонський титул у перегонах Trans-Am. Спорткар оснащений 4,7-літровим 390-сильним V8.

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У США на аукціоні Barrett-Jackson продали Ford Mustang 1966 року. За автомобіль виручили 770 000 доларів — як за три Ferrari Roma. Історію авто розповіли на сайті аукціону.

[ + – ] Всього випустили лише 16 гоночних Ford Mustang Фото: Barrett-Jackson

Як правило, вінтажні Ford Mustang не такі дорогі. Висока ціна обумовлена тим, що з молотка пішла гоночна версія автомобіля. Загалом до чемпіонату SCCA Trans Am підготували лише 16 таких авто.

[ + – ] Спорткар відзначився гоночними перемогами Фото: Barrett-Jackson

Тюнінг Ford Mustang виконав знаменитий американський конструктор Керрол Шелбі. Спочатку авто створювалося для його друга Кена Майлза (його роль зіграв Крістіан Бейл у фільмі "Аутсайдери" ), проте гонщик трагічно загинув у аварії.

[ + – ] У салоні залишив свій автограф легендарний Керолл Шелбі Фото: Barrett-Jackson

Ford Mustang Trans-Am передали пілоту Джону Маккомбу і на цьому авто він виграв дві гонки в сезоні 1966 року, що допомогло команді Ford стати чемпіонами. Спорткар брав участь у змаганнях по 1969 рік і здобув ще кілька перемог.

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Автомобіль неодноразово потрапляв на обкладинки журналів Motor Trend та Sports Car Graphic. Пізніше Керрол Шелбі залишив на машині свій автограф, а 2013 року її відреставрували.

[ + – ] Під капотом встановлений 390-сильний V8 Фото: Barrett-Jackson

Ford Mustang 1966 оснащений 4,7-літровим V8 потужністю 390 к. с. У парі з ним працює 4-ступінчаста механічна КПП.

Раніше Фокус повідомляв, що на цьому ж аукціоні продали перший Ford Mustang 2024. Він подорожчав у 10 разів за пів години.

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