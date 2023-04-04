Классика в новом формате: Fiat возродит культовую модель 50-х (фото)

Новый Fiat 600 станет недорогим компактным кроссовером. Модель предложат в бензиновой, гибридной и электрической версиях.

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Опубликованы первые рендеры нового Fiat 600. Знаменитую модель возродят в формате компактного кроссовера. Об этом сообщает сайт L’argus.

Новый Fiat 600 презентуют в июле. Производство кроссовера наладят на предприятии в польском городе Тыхи, где недавно начали выпускать электромобиль Jeep Avenger.

Fiat 600 презентуют в июле Фото: largus.fr

Кроссовер Fiat 600 породнится с Avenger – будет построен на той же платформе eCMP. У собрата позаимствуют и электрическую установку – 156-сильный мотор и батарею на 54 кВт∙ч. Запас хода составит около 400 км.

Вместе с тем предложат и бензиновые версии модели. Кроссовер получит 1,2-литровые турбомоторы на 100 и 136 л. с., причем в последнем случае будет установлена 48-вольтная "мягкая" гибридная установка. Также может появиться спортивный вариант от Abarth.

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Судя по рендерам, дизайн будет выдержан в духе кроссовера Fiat 500X – с плавными линиями кузова и большими круглыми фарами. Впрочем, новый Fiat 600 не станет заменой этой модели, ведь будет компактнее – примерно 4,1 м в длину. А у Fiat 500X в 2024 году появится второе поколение.

Знаменитый Fiat 600 выпускали с 1955 по 1982 годы. Всего собрали около 5 миллионов этих бюджетных авто и компактная модель стала культовой.

Ранее Фокус сообщал, что кроссовером станет и новый Fiat Tipo. Он появится в 2025 году.

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