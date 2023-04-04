Класика у новому форматі: Fiat відродить культову модель 50-х (фото)

Новий Fiat 600 стане недорогим компактним кросовером. Модель запропонують у бензиновій, гібридній та електричній версіях.

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Опубліковано перші рендери нового Fiat 600. Відому модель відродять у форматі компактного кросовера. Про це повідомляє сайт L'argus.

Новий Fiat 600 презентують у липні. Виробництво кросовера налагодять на підприємстві у польському місті Тихи, де нещодавно почали випускати електромобіль Jeep Avenger.

Fiat 600 презентують у липні Фото: largus.fr

Кросовер Fiat 600 порідниться з Avenger — буде побудований на тій же платформі eCMP. У побратима запозичають і електричну установку – 156-сильний мотор та батарею на 54 кВт∙год. Запас ходу становитиме близько 400 км.

Натомість запропонують і бензинові версії моделі. Кросовер отримає 1,2-літрові турбомотори на 100 та 136 к. с., причому в останньому випадку буде встановлена 48-вольтна "м'яка" гібридна установка. Також може з'явитись спортивний варіант від Abarth.

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Судячи з рендерів, дизайн буде витриманий у дусі кросовера Fiat 500X – з плавними лініями кузова та великими круглими фарами. Втім, новий Fiat 600 не стане заміною цієї моделі, адже буде компактнішим – приблизно 4,1 м у довжину. А у Fiat 500X у 2024 році з'явиться друге покоління.

Знаменитий Fiat 600 випускали з 1955 до 1982 року. Загалом зібрали близько 5 мільйонів цих бюджетних авто і компактна модель стала культовою.

Раніше Фокус повідомляв, що кросовером стане і новий Fiat Tipo. Він з'явиться у 2025 році.

Також ми писали, що SsangYong випустить сімейство недорогих електрокросоверів.