Некоторые автомобили с правым рулем могут пригодиться ВСУ, но сейчас их невозможно зарегистрировать в Украине. Законопроект предлагает разрешить регистрацию таких транспортных средств.

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В Украине могут разрешить регистрацию авто с правым рулем. Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Алексей Гончаренко подал в Верховную Раду законопроект, которым разрешается регистрация праворульных авто. Сейчас такие автомобили нельзя зарегистрировать.

Нардеп отметил, что волонтеры импортируют в Украину много автомобилей для Вооруженных сил. В Великобритании, где почти все автомобили имеют правый руль, можно приобрести множество транспортных средств, которые пригодятся украинским защитникам.

Гончаренко заявил, что сейчас на границе находятся около сотни праворульных автомобилей, которые не пропускают в нашу страну. Всему виной запрет в законе "О дорожном движении".

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Законопроект предлагает внести правки в действующее законодательство. В частности, разрешить для ВСУ и других военных формирований регистрацию авто с правым рулем на период действия военного положения и 90 дней после его отмены.

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