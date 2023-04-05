В Україні можуть дозволити реєстрацію авто з правим кермом

Деякі автомобілі з правим кермом можуть стати в пригоді ЗСУ, але зараз їх неможливо зареєструвати в Україні. Законопроєктом пропонується дозволити реєстрацію таких транспортних засобів.

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В Україні можуть дозволити реєстрацію автомобілів з правим кермом. Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Олексій Гончаренко подав до Верховної Ради законопроєкт, яким дозволяється реєстрація автомобілів з правим кермом. Нині такі автомобілі не можна зареєструвати.

Нардеп зазначив, що волонтери імпортують до України багато автомобілів для Збройних Сил. У Великій Британії, де майже всі автомобілі мають праве кермо, можна придбати безліч транспортних засобів, які стануть у пригоді українським захисникам.

Гончаренко заявив, що зараз на кордоні перебувають близько сотні автомобілів з правим кермом, які не пропускають до нашої країни. Причина полягає у відповідній забороні в законі "Про дорожній рух".

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Законопроєкт пропонує внести правки до чинного законодавства. Зокрема, дозволити для ЗСУ та інших військових формувань реєстрацію авто з правим кермом на період дії воєнного стану та 90 днів після його скасування.

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