Миниатюрный эксклюзив: на продажу выставлен самый первый спорткар Toyota (фото)

До наших дней сохранилось всего 300 Toyota Sports 800. Компактная спортивная модель помогла японскому автопроизводителю выйти на мировой рынок.

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В США на аукцион Bring a Trailer выставили редкую Toyota Sports 800 1967 года. Это самая первая спортивная модель в истории японской марки и ее оценили в $41 000. Подробности авто раскрыли на сайте аукциона.

Спорткар достигает всего 3,6 м Фото: Bring a Trailer

Toyota Sports 800 стала своего рода имиджевой моделью. Японская марка в середине 60-х начала выходить на глобальный рынок и ей требовалось заявить о себе. Позже с этой же целью создали более мощное и совершенное купе Toyota 2000 GT – самую дорогую модель в истории бренда.

Toyota Sports 800 требует реставрации Фото: Bring a Trailer

Двухместная Toyota Sports 800 достигает всего 3,6 м в длину и весит 580 кг. У авто довольно необычный дизайн с длинным капотом, крупными фарами и малым углом наклона лобового стекла. Крыша выполнена съемной.

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Спорткар Toyota оснащен скромным 790-кубовым мотором мощностью 45 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 156 км/ч.

Под капотом установлен скромный 45-сильный мотор Фото: Bring a Trailer

Всего с 1965 по 1969 годы только 3131 Toyota Sports 800, а до наших дней сохранилось примерно 10% выпущенных машин. Конкретно этот автомобиль недавно ввезли в США из Японии и он прошел техобслуживание. Его пробег небольшой (51 000 км), но машина требует реставрации.

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