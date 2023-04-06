Tesla признали лучшим премиальным автомобильным брендом

Tesla стала первым победителем в номинации "Лучший бренд электромобилей". Также бренд получил еще три престижные награды.

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Жюри премии Brand Image Awards 2023 признали Tesla лучшим премиальным автомобильным брендом. Об этом сообщили на сайте конкурса.

В 2023 году награду "Лучший бренд класса люкс" получила компания Tesla. Конкурс проводился на сайте автомобильных исследований Kelley Blue Book.

Американский бренд уже четвертый год подряд получает престижную награду. По словам экспертов, Tesla вызывает волнение и привлекает внимание покупателей.

Впервые в 2023 году Kelley Blue Book добавили новую номинацию — "Лучший бренд электромобилей". Tesla стала первым обладателем этой награды.

Еще одну победу Tesla одержала в номинации "Лучший бренд класса люкс по соотношению цена-качество". За американским брендом расположились такие гиганты как Mercedes-Benz и BMW.

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В лидерах — электрокары: названы лучшие автомобили в мире за 2023 год (фото)

В номинации "Самый изысканный бренд класса люкс" Tesla снова оказалась в лидерах. В Kelley Blue Book отметили, что электромобили бренда являются "чистыми и элегантными как внутри, так и снаружи".

Ранее Фокус рассказал, что компания Tesla добилась рекордных квартальных поставок, которые оказались на 36% больше, чем за аналогичный период в 2022 году.