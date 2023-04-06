Tesla визнали найкращим преміальним автомобільним брендом

Tesla стала першим переможцем у номінації "Найкращий бренд електромобілів". Також бренд отримав ще три престижні нагороди.

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Журі премії Brand Image Awards 2023 визнали Tesla найкращим преміальним автомобільним брендом. Про це повідомили на сайті конкурсу.

У 2023 році нагороду "Найкращий бренд класу люкс" отримала компанія Tesla. Конкурс проводили на сайті автомобільних досліджень Kelley Blue Book.

Американський бренд вже четвертий рік поспіль здобуває престижну нагороду. За словами експертів, Tesla викликає хвилювання та привертає увагу покупців.

Вперше у 2023 році Kelley Blue Book додали нову номінацію — "Найкращий бренд електромобілів". Tesla стала першим володарем цієї нагороди.

Ще одну перемогу Tesla здобула у номінації "Найкращий бренд класу люкс за співвідношенням ціна-якість". За американським брендом розташувалися такі гіганти як Mercedes-Benz та BMW.

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У лідерах — електрокари: названо найкращі автомобілі у світі за 2023 рік (фото)

У номінації "Найвишуканіший бренд класу люкс" Tesla знову опинилася в лідерах. У Kelley Blue Book зазначили, що електромобілі бренду є "чистими та елегантними як усередині, так і зовні".

Раніше Фокус розповів, що компанія Tesla досягла рекордних квартальних поставок, які виявилися на 36% більше, ніж за аналогічний період у 2022 році.