Спорткар Mercedes-Benz SL получил очень странный и жуткий тюнинг (фото)

На спорткар установили множество модификаций, которые сильно изменили внешность авто. В интерьере использовали обшивку из меха, кожи, дерева и других материалов.

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В американском Далласе заметили премиальный спорткар Mercedes-Benz SL с очень странным и жутким тюнингом. Снимки авто опубликовали на форуме Reddit.

Кузов этого Mercedes-Benz SL окрашен в красный цвет с черными акцентами. Также на авто можно заметить множество хромированных элементов.

Сзади установлено большое антикрыло Фото: Reddit

На спорткар установили множество внешних модификаций, среди которых дополнительные передние огни, большое антикрыло и новый диффузор сзади. Все они установлены неаккуратно.

Спереди над логотипом Mercedes-Benz можно заметить еще один значок, напоминающий Bentley. Еще одной "изюминкой" этого купе являются новые колесные диски красного цвета.

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Все самое "интересное" находится внутри. Там водителя и его пассажира встречает полностью измененный интерьер.

Интерьер был изменен собственными силами Фото: Reddit

В салоне можно встретить обшивку из меха, кожи, дерева и других материалов. Также по всему интерьеру разместили различные логотипы и значки. Внешний вид завершают золотые акценты.

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