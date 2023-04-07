Спорткар Mercedes-Benz SL получил очень странный и жуткий тюнинг (фото)
На спорткар установили множество модификаций, которые сильно изменили внешность авто. В интерьере использовали обшивку из меха, кожи, дерева и других материалов.
В американском Далласе заметили премиальный спорткар Mercedes-Benz SL с очень странным и жутким тюнингом. Снимки авто опубликовали на форуме Reddit.
Кузов этого Mercedes-Benz SL окрашен в красный цвет с черными акцентами. Также на авто можно заметить множество хромированных элементов.
На спорткар установили множество внешних модификаций, среди которых дополнительные передние огни, большое антикрыло и новый диффузор сзади. Все они установлены неаккуратно.
Спереди над логотипом Mercedes-Benz можно заметить еще один значок, напоминающий Bentley. Еще одной "изюминкой" этого купе являются новые колесные диски красного цвета.Важно
Все самое "интересное" находится внутри. Там водителя и его пассажира встречает полностью измененный интерьер.
В салоне можно встретить обшивку из меха, кожи, дерева и других материалов. Также по всему интерьеру разместили различные логотипы и значки. Внешний вид завершают золотые акценты.
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