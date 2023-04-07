Спорткар Mercedes-Benz SL отримав дуже дивний і моторошний тюнінг (фото)

На спорткар встановили безліч модифікацій, які сильно змінили зовнішність авто. В інтер'єрі використали обшивку з хутра, шкіри, дерева та інших матеріалів.

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В американському Далласі помітили преміальний спорткар Mercedes-Benz SL з дуже дивним та моторошним тюнінгом. Знімки авто надрукували на форумі Reddit.

Кузов цього Mercedes-Benz SL пофарбований у червоний колір з чорними акцентами. Також на авто можна побачити безліч хромованих елементів.

Ззаду встановлено велике антикрило Фото: Reddit

На спорткар встановили безліч зовнішніх модифікацій, серед яких додаткові передні вогні, велике антикрило та новий дифузор позаду. Усі вони встановлені неакуратно.

Попереду над логотипом Mercedes-Benz можна побачити ще один значок, який нагадує Bentley. Ще однією "родзинкою" цього купе є нові колісні диски червоного кольору.

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Все "найцікавіше" знаходиться всередині. Там водія та його пасажира зустрічає повністю змінений інтер'єр.

Інтер'єр був змінений власними силами Фото: Reddit

У салоні можна зустріти обшивку з хутра, шкіри, дерева та інших матеріалів. Також по всьому інтер'єру розмістили різноманітні логотипи та значки. Зовнішній вигляд завершують золоті акценти.

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