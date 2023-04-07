Спорткар Mercedes-Benz SL отримав дуже дивний і моторошний тюнінг (фото)
На спорткар встановили безліч модифікацій, які сильно змінили зовнішність авто. В інтер'єрі використали обшивку з хутра, шкіри, дерева та інших матеріалів.
В американському Далласі помітили преміальний спорткар Mercedes-Benz SL з дуже дивним та моторошним тюнінгом. Знімки авто надрукували на форумі Reddit.
Кузов цього Mercedes-Benz SL пофарбований у червоний колір з чорними акцентами. Також на авто можна побачити безліч хромованих елементів.
На спорткар встановили безліч зовнішніх модифікацій, серед яких додаткові передні вогні, велике антикрило та новий дифузор позаду. Усі вони встановлені неакуратно.
Попереду над логотипом Mercedes-Benz можна побачити ще один значок, який нагадує Bentley. Ще однією "родзинкою" цього купе є нові колісні диски червоного кольору.Важливо
Все "найцікавіше" знаходиться всередині. Там водія та його пасажира зустрічає повністю змінений інтер'єр.
У салоні можна зустріти обшивку з хутра, шкіри, дерева та інших матеріалів. Також по всьому інтер'єру розмістили різноманітні логотипи та значки. Зовнішній вигляд завершують золоті акценти.
Раніше Фокус писав, що ательє Carlex підготувало елегантний та стриманий тюнінг-пакет для спортивного кросовера Lamborghini Urus.