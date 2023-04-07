Европейский бизнесмен предлагал Путину "спасти автопроизводство" в РФ — СМИ

По плану предпринимателя, проект восстановления производства должен был быть налажен совместно с российским предприятием ГАЗ. Он утверждал, что руководство Volkswagen знало о его намерениях, но в концерне заявили об обратном.

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Австрийский предприниматель Зигфрид Вольф предлагал Владимиру Путину "спасти производство автомобилей" в России в обмен на крупный заем. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel.

Зигфрид Вольф входит в наблюдательные советы нескольких европейских автомобильных концернов. В январе 2023 года он написал президенту РФ письмо, в котором заявил, что может помочь решить проблему с уходом европейских автомобильных брендов из страны.

Вольф предложил Путину запустить "спасение российской автоиндустрии" и обеспечить в РФ производство не менее 270 тысяч автомобилей ежегодно. За такую "услугу" предприниматель потребовал начальный займ в размере около 800 млн евро.

По плану Вольфа, проект восстановления производства должен был быть налажен совместно с российским предприятием ГАЗ. Сборка автомобилей проводилась бы на двух заводах компании, которые с 2022 года не работают.

Предприниматель заверил Путина, что руководство Volkswagen согласно с его решением. По его словам, окончательное утверждение было бы достигнуто в марте.

Вольф также предлагал президенту РФ запустить производство грузовиков ГАЗ на бывшем заводе Schaeffler. Любопытно то, что бизнесмен неоднократно говорил публично о том, что осуждает военное вторжение России в Украину.

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В Volkswagen заявили, что ничего не знали о письме Вольфа к Путину. Руководство концерна отметило, что предприниматель не предлагал им подобных идей.

Ранее Фокус рассказал, что российская компания "АвтоВАЗ" отправит работников завода в Тольятти в отпуск раньше запланированного срока из-за дефицита запчастей.