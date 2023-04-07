Європейський бізнесмен пропонував Путіну "врятувати автовиробництво" у РФ — ЗМІ

За планом підприємця, проєкт відновлення виробництва мав бути налагоджений разом з російським підприємством ГАЗ. Він стверджував, що керівництво Volkswagen знало про його наміри, але у концерні заявили про протилежне.

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Австрійський підприємець Зиґфрід Вольф пропонував Володимиру Путіну "врятувати виробництво автомобілів" у Росії в обмін на велику позику. Про це повідомило німецьке видання Spiegel.

Зиґфрід Вольф входить до наглядової ради кількох європейських автомобільних концернів. У січні 2023 року він написав президенту РФ листа, в якому заявив, що може допомогти розв'язати проблему з виходом європейських автомобільних брендів з країни.

Вольф запропонував Путіну запустити "порятунок російської автоіндустрії" і забезпечити у РФ виробництво не менше ніж 270 тисяч автомобілів щорічно. За таку "послугу" підприємець зажадав початкову позику у розмірі близько 800 млн євро.

За планом Вольфа проєкт відновлення виробництва мав бути налагоджений спільно з російським підприємством ГАЗ. Складання автомобілів проводилося б на двох заводах компанії, які з 2022 року не працюють.

Підприємець запевнив Путіна, що керівництво Volkswagen погодилось з його рішенням. За його словами, остаточне рішення було б досягнуто у березні.

Вольф також пропонував президенту РФ запустити виробництво вантажівок ГАЗ на колишньому заводі Schaeffler. Цікаво, що бізнесмен неодноразово говорив публічно про те, що засуджує військове вторгнення Росії в Україну.

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У Volkswagen заявили, що нічого не знали про лист Вольфа до Путіна. Керівництво концерну наголосило, що підприємець не пропонував їм подібних ідей.

Раніше Фокус розповів, що російська компанія "АвтоВАЗ" відправить працівників заводу у Тольятті у відпустку раніше запланованого терміну через дефіцит запчастин.